Disco im Tower: PC-Lüfter von Scythe ist effektvoll und durchdacht

Planvolles Design

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Starke Kühlleistung, durchdachtes Design und auch noch hübsche optische Effekte. All das bekommt man, wenn man auch mal bereit ist, etwas mehr Geld in einen Lüfter zu investieren. Der Mugen 5 ARGB Plus aus dem Hause Scythe hat darüber hinaus aber noch einiges mehr zu bieten, wie die Kollegen von ValueTech TV euch hier zeigen können.Denn der Lüfter ist zwar keineswegs besonders günstig, doch der höhere Preis kann durchaus gerechtfertigt werden - und das nicht nur durch die effektvollen LEDs, die sich in verschiedener Weise ansteuern lassen. Auch das technische Design kann man durchaus als durchdacht beschreiben.So ist der eigentliche Kühlkörper nicht direkt über dem Kontaktfeld zum Prozessor untergebracht, sondern etwas seitlich versetzt. Das trägt dem Umstand Rechnung, dass auf vielen Mainboards die Speicher-Steckplätze dicht am CPU-Sockel sitzen. Richtig angebracht, lässt auch dieser große Lüfter genug Platz, damit der Nutzer jederzeit freien Zugriff auf die RAM-Slots hat.