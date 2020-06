Trotz Trump-Ban: 5G in den USA wird Huawei viel Geld einbringen

Die USA stemmen sich mit aller politischen Gewalt gegen einen Einsatz von Huawei-Technik in 5G-Netzen - sowohl im Inland als auch im Aus­land. Eine neue Studie zeigt jetzt: Egal wie sich die USA verhält, Huawei wird auch beim Aufbau des US-Netzes Kasse machen.

Egal, wie sehr Trump wettert: Huawei verdient am 5G-Netz in den USA mit

Die Summe ist ungewiss

Ein Blick in unser 5G-Special zeigt, dass die letzten Monate vom Kampf der USA gegen den chinesischen Konzern Huawei geprägt waren. Dabei geht es US-Präsident Donald Trump auch darum, dass die neue Mobilfunk-Generation möglichst ganz ohne Beteiligung von Huawei aufgebaut wird. Eine Studie zeigt jetzt laut Bloomberg , dass dieser Wunsch an der Realität einer Branche, die durch Patente eng verzahnt ist, weit vorbeigeht. Ob die USA will oder nicht: Huawei wird am 5G-Netz in den Vereinigten Staaten mitverdienen.In der Studie der Technologieforschungsunternehmen GreyB Services Pte und Amplified AI Inc. wurden Erfindungen identifiziert, die am engsten mit dem 5G-Standard in Verbindung stehen. Das Ergebnis: Nur sechs Unternehmen halten 80 Prozent der für den Aufbau der Netzwerke nötigen Patente: Huawei, Samsung Electronics Co., LG Electronics Inc., Nokia Oyj, Ericsson AB und Qualcomm Inc. - letztere ist das einzige Unternehmen aus der Gruppe mit Sitz in den USA.Die Schlussfolgerung für die USA in Bezug auf Huawei: "Selbst wenn sie ein anderes Unter­nehmen für den Aufbau der 5G-Infrastruktur beauftragen, müssen sie das chinesische Unternehmen aufgrund des intellektuellen Beitrags zur Entwicklung der Technologie bezahlen", so Studienleiter Deepak Syal.Aktuell ist noch nicht abzusehen, welche Unter­nehmen welche Summen mit Patenten im Zusammenhang mit dem Aufbau von 5G verdienen werden. Das liegt unter anderem auch daran, dass Tech-Unternehmen darauf angewiesen sind, mit anderen Unternehmen gegenseitige Absprachen über die Nutzung von Patenten zu treffen. Diese definierten Standards müssen dann zu "fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden" Bedingun­gen lizenziert werden. Oft kommt es aber auch erst nach jahrelangen Rechtsstreits zu solchen Einigungen.