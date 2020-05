Zoom plant verbesserte Verschlüsselung - aber nur für Bezahlkunden

Das in den letzten Wochen so beliebte Videokonferenz-Tool Zoom plant mit stärkerer Verschlüsselung die Sicherheit zu ver­bessern. Allerdings gilt das nur für zahlende Kunden - wer den Dienst kostenlos benutzt, bleibt bei "einfacher" Verschlüsselung.

Unterschied in "Basis-Sicherheit"

Zoom hat sich seit Beginn der Coronakrise zu einem wichtigen Anbieter von Video­kon­fe­ren­zen entwickelt. Seither wachsen die Kundenzahlen stetig an - entsprechend wachsen auch die Ansprüche der Nutzer. So bestätigte nun ein Unternehmenssprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters , dass Zoom plant, die Verschlüsselung bei Video-Übertra­gun­gen zu verbessern.Von den geplanten Neuerungen werden dann aber nicht alle Nutzer gleichermaßen profitieren. Nach den derzeitigen Plänen würde Zoom für die kostenlosen Nutzer an den bestehenden Verschlüsselungs- und Sicherheitsfunktionen festhalten, während für zahlende Kunden verbesserte Angebote bereitgestellt würden. Wann das geschehen soll wurde noch nicht angekündigt. Der Zoom-Sicherheitsberater Alex Stamos sagte zudem, dass die Pläne bezüglich der Sicherheits-Verbesserungen noch nicht final sind und es noch Änderungen geben könnte.Das Unternehmen bestätigte zudem, dass es für bestimmte Institutionen ebenfalls eine verbesserte Verschlüsselung kostenlos anbieten will - darunter fallen dann beispielsweise Bürgerrechtsgruppen und Organisationen, die gegen sexuellen Missbrauch von Kindern kämpfen.Die Diskussion über Verschlüs­se­lungs­ver­bes­se­run­gen für zahlende Benutzer folgt fast einen Monat nach der Ver­öf­fent­li­chung von Zoom Version 5.0, bei der die AES-256-Bit-GCM-Verschlüs­se­lung hin­zu­gefügt und eine Reihe von Datenschutz- und Sicherheits­problemen behoben wurden. Die Probleme von Zoom, einschließlich " Zoom­bom­bing ", bei dem Dritte fremde Vi­deo­kon­fe­ren­zen gekapert hatten, hatten unter anderem zu öffentlichen War­nun­gen des FBI geführt. Zahlreiche Institutionen hatten aufgrund der Probleme ein Nutzungs­ver­bot verhängt. Seither arbeitet Zoom offensiv an der Verbesserung.