Zoom: 40-Minuten-Limit über die Weihnachtsfeiertage aufgehoben

Der Videokonferenz-Anbieter Zoom hat seine Beschränkungen für Gratis-Nutzer entschärft. In der kommenden Woche wird es auch ohne ein Abo möglich sein, beliebig lange Videochats zu starten. Nach den Feiertagen wird das bestehende 40-Minuten-Limit aber wieder eingeführt.

Zoom fördert digitale Weihnachtsfeiern

Limit in drei Zeiträumen aufgehoben

Neben der Option, ein kostenpflichtiges Abonnement zu erwerben, bietet Zoom auch die kostenlose Nutzung der Plattform an. Die Gratis-Accounts sind jedoch mit einigen Ein­schrän­kun­gen verbunden. So ist die Dauer eines Meetings auf 40 Minuten begrenzt. Hiermit möchte das Unternehmen verhindern, dass die kostenlosen Nutzerkonten für geschäftliche Kon­fe­ren­zen missbraucht werden. Für die meisten Privatgespräche dürften 40 Minuten ausreichen.Aufgrund der Corona-Situation dürften in die­sem Jahr viele Familien auf eine Zu­sam­men­kunft verzichten und ihre Weihnachtsfeier aus­schließ­lich digital abhalten. Dabei wird auf Videokonferenz-Tools wie Microsoft Teams oder eben auch Zoom zurückgegriffen. Da die meis­ten Weihnachtsfeiern mehrere Stunden dauern dürften und Zoom den Nutzern keine Steine in den Weg legen möchte, hat der Konzern in einem Blog-Eintrag angekündigt , dass das Zeitlimit an mehreren Tagen entfernt wird.Die Beschränkung soll ab dem 17. Dezember um 16 Uhr bis zum 19. Dezember um 12 Uhr entfallen. Außerdem wird es vom 23. Dezember um 16 Uhr bis zum 26. Dezember um 12 Uhr möglich sein, ohne Zeitlimit mit den anderen Teilnehmern zu kommunizieren. Auch vom 30. Dezember um 16 Uhr bis zum 2. Januar um 12 Uhr soll die Begrenzung nicht gelten.