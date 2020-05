Apple: Nächste AirPods-Generation soll eure Gesundheit überwachen

Aktuellen Berichten zufolge soll die nächste Generation der Apple AirPods (Pro) diverse Gesundheits­funktionen und Fitness-Tracker-Eigenschaften mitbringen. Dafür sollen neue Sensoren sorgen, die unter anderem die Herzfrequenz des Nutzers messen können.

Die Apple AirPods und deren jüngste Pro-Version inklusive Geräuschunterdrückung erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit und sinkender Preise. Ein möglicher Abverkauf der aktuellen Generation deutet oft auf die Vorstellung neuer Produkte hin, welche im Vorfeld unter In­si­dern heiß diskutiert werden. Der Branchendienst DigiTimes (Paywall) will in Erfahrung ge­bracht haben, dass Apple zusammen mit dem taiwanesischen Unternehmen ASE Technology an "Ambient Light Sensors" (ALS) arbeitet, die in ein bis zwei Jahren in den hauseigenen Truly-Wireless-Kopfhörern zum Einsatz kommen könnten.Mit Hilfe dieser Umgebungslichtsensoren sollen die AirPods (Pro) in der Lage sein, die Herz­fre­quenz des Nutzers zu messen, ähnlich wie es die Apple Watch ermöglicht. Ebenso ist die Rede von weiteren Funktionen, die sonst Fitness-Trackern und Smartwatches vorbehalten sind. Der Bericht nennt dabei die mögliche Integration eines Schrittzählers und die Er­ken­nung von Kopfbewegungen. Die Überwachung des Gesundheitszustands wäre für AirPods-Nutzer von Vorteil, die keine Apple Watch besitzen oder diese zum Beispiel bei gewissen sportlichen Aktivitäten ablegen.Die Kollegen von MacRumors sind sich hin­ge­gen unsicher, ob Apple die Sensoren korrekt platzieren kann, ohne das Design der AirPods und AirPods Pro grundlegend zu verändern. Wei­ter­hin wird darüber spekuliert, dass die nächsten Generationen der kabellosen Sport­kopf­hö­rer Beats Powerbeats Pro eventuell bes­ser für eine Integration von Health-Features ge­eig­net wären, da diese zusätzlichen Platz in­ner­halb der Ohrbügel anbieten könnten. Ab­schlie­ßend dürfte zudem die Frage nach der Ak­ku­lauf­zeit im Raum stehen, die durch eine stetige Messung der Herzfrequenz sinken könnte.