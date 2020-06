LG kündigt zwei neue Tone Free-Kopfhörer mit Meridian-Technologie an

Der Elektronik-Hersteller LG hat zwei neue Tone Free-Earbuds vorgestellt. Die drahtlosen Kopfhörer sollen im nächsten Monat erscheinen und mit Audio-Technologie von Meridian ausgestattet sein. Außerdem verfügt das bessere Modell über ein Case, das die Kopfhörer mit UV-Licht reinigt.

Die Kopfhörer reinigen sich selbst

Auslieferung beginnt im Juli

LG

Den beiden neuen LG-Kopfhörern wurden die Seriennummern HBS-FN4 und HBS-FN6 zu­ge­ord­net. Wie aus einem offiziellen Eintrag im LG Newsroom hervorgeht, wird das von Meri­di­an entwickelte Headphone Spatial Processing (HSP) unterstützt. Zudem gibt es vier Sound-Modi, die ebenfalls von Meridian zur Verfügung gestellt wurden. Die Musikwiedergabe lässt sich über ein Touch-Panel steuern. Die Akkukapazität beträgt 55 mAh pro Ohrhörer. Das bei­ge­leg­te Case verfügt über eine Kapazität von 390 mAh. Damit soll eine Lauf­zeit von bis zu 18 Stunden erreicht werden können.Darüber hinaus verfügen die höherwertigen Kopfhörer mit der Modellnummer HBS-FN6 über ein weiteres, praktisches Feature. Sobald die Earbuds in ihre mitgelieferte Schutzhülle gelegt werden, werden die Kopfhörer automatisch auf­ge­la­den und gereinigt. Mit Hilfe von UV-Licht sol­len 99,9 Prozent der Bakterien abgetötet wer­den. Natürlich hilft diese Funktion dem Nut­zer nicht, andere Substanzen wie zum Beispiel Schmutz von den Ohrhörern zu beseitigen.Die zwei neuen LG Tone Free-Modelle sollen ab Juli erhältlich sein und jeweils in zwei un­ter­schied­li­chen Farben auf den Markt gebracht werden. Neben einer schwarzen Farbvariante wird es die Kopfhörer auch in einem weißen Farbton geben. Bisher wurde allerdings noch kein Preis zu den kommenden In-Ear-Kopfhörern genannt. Womöglich liefert LG die Details hierzu in den kommenden Tagen noch nach.