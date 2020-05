Jabra Elite Active 65T: Der AirPods-Konkurrent jetzt für nur 99 Euro

Die Jabra Elite Active 65T bieten nicht nur einen erstklassigen Klang und sicheren Halt für Musik, Telefonate und Workouts. Als True-Wireless-Kopf­hörer überzeugen Sie zudem mit ihrer langen Akkulaufzeit und einem für kurze Zeit günstigen Preis für 99 Euro. (Anzeige)

Drahtlose Trend-Kopfhörer jetzt zum Sparpreis

Kristallklarer Sound, lange Akkulaufzeit und viele Funktionen

Nur bis zum 30. Mai: Für 99 Euro versandkostenfrei liefern lassen

Jabra

Komplett kabellose Kopfhörer liegen derzeit im Trend. Viele der so genannten Truly-Wireless-Headphones sitzen jedoch nicht optimal und vor allem sicher im Ohr. Genau hier kommen die Jabra Elite Active 65T ins Spiel, die im Online-Shop von Media Markt nur für kurze Zeit zum Schnäpp­chen-Preis für 99 Euro verkauft werden. Dank EarGels-Einsätzen in vier ver­schie­de­nen Größen versprechen sie einen passgenauen Tragekomfort und einen sicheren Halt.So­mit eignen sich die Bluetooth-Kopfhörer nicht nur perfekt für den Alltag, sondern auch für sportliche Aktivitäten. Dafür sind sie nach IP56-Standard gegen das Eindringen von Wasser, Schweiß oder Staub geschützt und mit einem integrierten Fitness-Tracker ausgestattet.Das In-Ear-Design und die passive Geräuschunterdrückung der Jabra Elite Active 65T sorgen für einen hochwertigen Klang und eine Abschirmung von nervigen Umgebungsgeräuschen. Über die kostenlose Jabra Sound+ App kann man zudem mit Hilfe des Equa­li­zers selbst seine Präferenzen für die Musikwiedergabe festlegen. Die stromsparende Bluetooth-5-Verbindung sorgt weiterhin dafür, dass einen die aktuell besonders preiswerten Jabra-Kopfhörer min­des­tens 5 Stunden lang begleiten können. Das mitgelieferte Ladeetui erweitert die Akkulaufzeit auf insgesamt 15 Stunden. Dabei ist es ganz egal, ob man die Jabra Elite Active 65T an einem Apple iPhone oder Android-Smartphone nutzt.Zu den weiteren Vorteilen der mittlerweile dritten Generation der drahtlosen Ohrhörer gehört die HearThrough-Funktion. Auf Knopfdruck nehmt ihr eure Umgebung genauestens wahr, da­mit ihr sofort wisst, was um euch herum geschieht. Außerdem könnt ihr die Jabra Elite Active 65T mit zwei Geräten gleichzeitig paaren und somit zum Beispiel schnell zwischen Smart­phone und Laptop umschalten. Dass die 4-Mikrofon-Technologie zusätzlich oftmals störende Windgeräusche beim Musikhören und Telefonieren unterdrückt und auch Siri, Alexa und der Google Assistant direkt integriert werden können, gilt als abschließender Pluspunkt.Die Jabra Elite Active 65T sind jetzt bereits für 99 Euro in den Farben Kupfer-Rot, Kupfer-Blau und im klassischen Schwarz bei Media Markt erhältlich. Die Lieferung ist ver­sand­kos­ten­frei. Alternativ kann auch eine Abholung in einer Filiale reserviert werden. Schnell sein lohnt sich, denn die kabellosen Kopfhörer sind nur bis zum Samstag, den 30. Mai stark reduziert.