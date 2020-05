YouTube: Android-App zeigt jetzt Ergebnisse aus der Google-Suche an

Der Suchmaschinenkonzern Google testet derzeit ein neues Feature, das in die mobile YouTube-App integriert wurde. Neben den Videos kommen bei einer Suchanfrage jetzt auch Ergebnisse aus der Google-Suche zum Vorschein. Die Funktion dürfte jedoch nicht allen Nutzern gefallen.

Die Funktion wird aktuell noch getestet

Während in der Google-Suche bereits seit Jahren auch YouTube-Videos zu finden sind, hat die in die YouTube integrierte Suche bislang ausschließlich Videoclips aufgeführt. Wie einem Reddit-Nutzer (via XDA-Developers ) aufgefallen ist, hat sich das nun geändert. In der Android-App des Dienstes werden jetzt Ergebnisse der normalen Google-Suche dargestellt.Da die neue Funktion für viele Anwender keinen Nutzen mit sich bringt, fallen die Reaktionen eh­er gemischt aus. Die meisten Nutzer, die in der YouTube-App eine Suchanfrage starten, möch­ten wahrscheinlich ausschließlich Videos und keine Webseiten angezeigt bekommen.Momentan werden die zusätzlichen Such­er­geb­nis­se ohnehin noch nicht bei allen Nutzern ein­ge­blen­det. Das Feature scheint zunächst nur bei einer kleinen Anzahl an Nutzern getestet zu wer­den und serverseitig aktiviert worden zu sein. Ob und wann die Neuerung für alle An­droid-Nutzer verfügbar ist, bleibt daher un­klar. Außerdem ist noch nicht bekannt, ob Google plant, die Funktion auf die Browser-Version des Videodienstes auszuweiten.Google hat vor kurzem den Werbe-Dienst YouTube Select angekündigt. Damit werden bis­he­ri­ge Content-Lösungen wie Google Preferred unter einem Namen zusammengefasst. Den Wer­be­trei­ben­den soll das eine deutlich höhere Flexibilität bieten. Google versichert den Un­ter­neh­men, dass Anzeigen in einem bestimmten Werbeumfeld ausgespielt werden können. Wo­mög­lich dient die Anzeige von Suchergebnissen in der YouTube-App demnächst auch da­zu, gesponserte Seiten anzuzeigen. Eine offizielle Bestätigung gibt es hierfür jedoch nicht.