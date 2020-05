Microsoft Build 2020: Lokaler Community Slot für deutsche Entwickler

Microsoft Deutschland hat für die erste komplett online abgehaltene Entwicklerkonferenz Build ein eigenes Community-Treffen für deutsche Entwickler angekündigt. Alle Informationen zu dem Treffen am Mittwoch, 20. Mai, haben wir zusammengestellt.

Themen sind Azure, SQL, Cloud Native, Javascript

Anmeldung Community-Treffen

Im ersten Schritt registriert ihr euch unter https://www.register.build.microsoft.com/ gratis für eure Teilnahme an der virtuellen Build. Die Teilnahme gilt für die gesamte Konferenz!

Nach erfolgreicher Registrierung landet ihr auf der Bestätigungsseite der Build. Hier habt ihr Zugriff auf den Menüeintrag à Community Connections. (Diesen Eintrag erreicht ihr auch auf der Homepage der Build über Community à Community Connections)

Auf der nächsten Seite scrollt ihr bis zum Eintrag "Local community meetups".

Jetzt könnt ihr in der Suchleiste entweder nach unseren Meeting suchen COM167 oder zu Connect with Microsoft Germany… runter scrollen.

Dann klickt ihr auf RSVP, das steht für "répondez s'il vous plaît" und ist die Bestätigung eurer Anmeldung für unser Event. Kurz danach erhaltet ihr per Mail die Einladung mit den Log-Ins zum Teams Live Event.

Alle Neuigkeiten im Überblick

Der Community-Slot für deutsche Entwickler findet in der Zeit von 13 bis 15 Uhr statt. Dann soll es einen lockeren Austausch zu den vorgestellten Neuerungen der Build 2020 geben. Das virtuelle Treffen wird über Microsoft Teams abgehalten. Das Motto ist "Connect with Microsoft Germany and your local dev community". Der Slot startet am 20. Mai um 13 Uhr bei den lokalen Meetups - es ist nicht das einzige Treffen der Art, es gibt eine Reihe von Länder-Meetups.Geplant ist zunächst zusammen mit der Azure & SQL PASS Community ein Gespräch sowie eine kurze Frage- und Antwortrunde über die wichtigsten Ankündigungen der Build zu Microsoft Azure und den neuen Analytics-Angeboten. Anschließend stellt sich die ReDI School of Digital Integration mit ihren Projekten vor. Die ReDI School ist eine Non-Profit-Bildungseinrichtung.Geplant ist dann ein noch ein Cloud Native Panel und ein Gespräch mit der Javascript-Community über Diversity und Inklusion auf Tech-Konferenzen. Es geht dabei auch um die aktuelle Situation durch Corona und wie man den erfolgreichen Umstieg von Veranstaltungen zu virtuellen Konferenzen schaffen kann. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich auch jetzt noch zur virtuellen Build 2020 anmelden. Wer bereits registriert ist, sucht nach dem Meetup und meldet sich an. Das funktioniert so: