Apple kündigt an, alle Stores außerhalb Chinas bis 27.3. zu schließen

In einem offenen Brief hat sich Apple-Chef Tim Cook jetzt an die "weltweite Apple-Familie " gewendet und die Entscheidung bekannt gegeben, dass alle Apple Stores außerhalb von China vorübergehend geschlossen werden.

Die Entscheidung tritt sofort in Kraft, das heißt, dass schon heute die Apple Retail Stores geschlossen bleiben . Die Maßnahme soll nun erst einmal bis zum 27. März, also für die kommenden zwei Wochen gelten. Für diese Zeit werden die Mitarbeiter weiterhin bezahlt. Kunden können sich bei Problemen mit ihren Geräten an die Apple-Hotline und den Online-Servie support.apple.com wenden und für Käufe auf den Online Store und die Apps ausweichen.Bei allen Apple Stores außerhalb von China jetzt das gleiche Bild: Die Läden werden geschlossen, die Mitarbeiter bleiben zuhause.Tim Cook hat aber bei der Ankündigung gleich auch noch ein paar mahnende Worte gefunden: