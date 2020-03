Apple: Kleineres günstiges iPhone 9 fällt wegen Coronavirus erstmal aus

Apple hat den geplanten Launch-Event für die Vorstellung des Nachfol­gers des iPhone SE laut meist gut informierten Quellen gestrichen. Das sogenannte iPhone 9 soll jetzt erst später auf den Markt kommen - wobei Apple angeblich selbst intern noch keinen konkreten neuen Termin plant.

Zwei wichtige Produkte sind nicht wie geplant in Produktion

Wie das Portal Cult Of Mac berichtet, hat Apple unter anderem wegen der von den örtlichen Behörden in Kalifornien wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus erteilten Auflage, keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen durchzuführen, entschieden, vorerst auf den geplanten Launch-Event für das neue "Billig-iPhone" zu verzichten.Darüber hinaus sei es im Zusammenhang mit der Produktion von zwei "wichtigen Produkten", die eigentlich bei der Veranstaltung vorgestellt werden sollten, wegen der weltweiten Auswirkungen der Epidemie zu Verzögerungen gekommen. Dadurch würden die Produkte nicht, wie sonst bei Apple üblich, bereits kurz nach der ersten Präsentation für den internationalen Vertrieb zur Verfügung stehen.Die Entscheidung sei daher im Grunde einfach gewesen - warum sollte man eine Präsentation durchführen, wenn die Produkte im Anschluss dann nicht verfügbar sein können? Zwar nannte die von den Kollegen zitierte Quelle keine Details dazu, um welche zwei Produkte es sich handeln würde, doch war zuvor schon seit Monaten von einer Einführung des "iPhone SE 2" bzw. "iPhone 9" im März 2020 die Rede. Außerdem soll Apple auch an einer Art abgespeckten Variante der AirPods Pro arbeiten.Derzeit soll Apple intern zumindest eine vorläufige Planung vornehmen, was die Einführung neuer Produkte in diesem Jahr angeht. Konkrete Termine sollen allerdings noch nicht feststehen. Außerdem sollen aufgrund der schwierigen weltweiten Lage jederzeit Änderungen möglich sein.