Apple Watch: Update auf watchOS 7 soll "Sleep Tracker" mitbringen

Der kürzliche iOS 14-Leak bringt weitere Funktionen zum Vorschein, die mit der Apple Watch Series 6 und watchOS 7 vorgestellt werden könnten. Weit oben auf der Wunschliste vieler Smartwatch-Nutzer steht die Schlaf­analyse, der so genannte "Sleep Tracker".

Health-App als zentrale Auflaufstelle und neue Zifferblätter

Für nahezu alle Fitness-Armbänder ist die Schlafüberwachung ein beliebtes Feature, welches sogar in günstigen Produkten wie dem Xiaomi Mi Band 4 zum Einsatz kommt. Apple Watch-Nutzer hingegen genießen auch in der fünften Generation (Series 5) noch nicht den Luxus eines Sleep-Trackers. Bereits seit über einem Jahr im Gespräch , soll die Analyse des eigenen Schlafs nun endlich Realität werden. Das zumindest geht aus dem jüngsten Leak des iOS 14-Codes hervor, den unter anderem die Kollegen von 9to5Mac unter die Lupe nehmen.Die Überwachung soll über die Health-App des iPhones konfiguriert werden können. Zudem können laut aktuellen Informationen Ziele in Hinsicht der Schlafdauer gesetzt und die Qua­li­tät des Schlafs (z.B. Tiefschlafzeiten) analysiert werden. Noch steht nicht fest, welche Apple Watch-Modelle über die Sleep-Tracker-Funktion verfügen werden. Es ist jedoch nicht an­zu­neh­men, dass der US-amerikanische Hersteller diese exklusiv für die erwartete Apple Watch Series 6 anbieten wird, die laut Gerüchten unter anderem auch die Blutsauerstoffmessung unterbringen soll.Zu den weiteren Möglichkeiten unter watchOS 7 könnte die anhaltende Verbesserung in Hinsicht auf vorgefertigte Zifferblätter zählen. Scheinbar will Apple es erlauben, die so genannten "Watch Faces" mit Freunden zu teilen. Ebenso ist ein neues Infograph Pro-Zifferblatt im Gespräch, welches einen Tachometer anbieten soll. Diesen findet man auf vielen klassischen Arm­band­uh­ren (Chro­no­gra­phen) meist auf der drehbaren Lünette. Zu guter Letzt ist die Rede von neuen Features für Eltern, um Kindern einen si­che­ren Umgang mit der Apple Watch zu ermöglichen.