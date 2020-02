Smartwatch: Neue Bilder des Apple Watch-Klon von Oppo & OnePlus

Ende Januar wurde bekannt, dass die OnePlus-Schwester Oppo an einer neuen Smartwatch arbeitet, die sich stark am Design der beliebten Apple Watch orientiert. Nun zeigen sich frische Renderbilder im Netz, die mehr ins Detail des Wearable-Konzepts gehen.

Neues Konzept weist Parallelen auf, unterscheidet sich jedoch vom "Original"

LetsGoDigital

Der durch die Apple Watch dominierte Markt der Smartwatches könnte zeitnah einen neuen Mitstreiter begrüßen. Mit dem chinesischen Hersteller Oppo deutet sich ein ernsthafter Kon­kur­rent an, der sich mit seiner kürzlich angeteaserten smarten Uhr ein Stück vom Wearable-Kuchen abschneiden könnte. Abgesehen von der digitalen Krone orientiert sich das Design von Oppo mehr oder weniger stark an dem des US-amerikanischen Gegenspielers. Aufgrund der bekannteren Marke des BKK Electronics-Konzerns, könnte die Uhr in Europa auch als OnePlus-Smartwatch verkauft werden.Die niederländischen Kollegen von LetsGoDigital haben das Konzept der Oppo-Smartwatch aufgegriffen und mit dem vorliegenden Material erste Renderbilder erstellen lassen. Während das Grundkonzept mit einer goldfarbenen Metall-Oberfläche und der kompletten Front­ver­gla­sung aus dem Bild des Herstellers übernommen wurden, zeigen sich allerdings einige wenige optische Unterschiede im Bereich der seitlich platzierten Buttons. Diese ähneln am Original eher denen des Apple iPhones, während sich die 3D-Designerin Jermaine Smit in ihrer Um­set­zung für einen etwas klobigeren Look entschied.Zudem geht man auch hier davon aus, dass sich Oppo und OnePlus an der Unterseite von der Apple Watch Series 5 ins­pi­rie­ren lassen und auf einen kreis­för­mi­gen Herz­fre­quenz­sen­sor setzen. Fragen bezüglich des Mechanismus zum Wechseln der Armbänder beantworten die neu­en Ren­der­bil­der jedoch nicht. Weiterhin steht bisher nicht fest, wann und ob die Smartwatch in Europa und somit auch in Deutsch­land er­schei­nen wird. Ungeklärt bleibt ebenso, ob sich Oppo für das Google Wear OS oder ein ei­ge­nes Betriebssystem entscheiden wird.