Apple Watch 6: Konzept-Video zeigt Idee einer runden Smartwatch

Das erwarten Experten von der neuen Series 6

Die Vorstellung der möglichen Apple Watch Series 6 ist zwar noch Monate entfernt, doch ein Konzept-Video zeigt schon jetzt die Ideen kreativer Designer. Und die haben es in sich: Ein serbischer 3D-Grafiker sieht die neue Smartwatch in einem kreisrunden Gehäuse. In den letzten Jahren setzte Apples Designabteilung vor allem auf Beständigkeit. Trotz wachsenden Display-Diagonalen und dem Wechsel vom einst markanten Home Button auf ein bildschirmfüllendes Notch-Design samt Face ID-Kamera sind die Parallelen der zurückliegenden iPhone- und Apple Watch-Generationen noch immer deutlich zu erkennen.Geht es nach Petar Trlajic , steht ein komplett neuer Look der Smartwatch aus Cupertino weit oben auf der Wunschliste. Rund statt eckig, Knöpfe statt Kronen und Micro-LED statt OLED. Seine Idee einer gravierend veränderten Apple Watch Series 6 inklusive einer von vielen Nutzern angesprochenen Project-RED-Version zeigt er in seinem Konzept-Video.Wenige Monate nach dem Start der Apple Watch Series 5 äußerte sich der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo bereits zu den prognostizierten Funktionen einer für das zweite Halbjahr 2020 geplanten Series 6. Er geht davon aus, dass der möglicherweise verbaute Apple S6-Chip im Gegensatz zum letzten Generationswechsel einen deutlichen Leistungsschub mit sich brin­gen wird. Zudem soll sich Apple mit dem Thema Extremsport beschäftigen und das Ge­häu­se effektiver gegen das Eindringen von Wasser und Staub schützen. Weiterhin sollen ver­bes­ser­te Funkverbindungen höhere Transferraten im WLAN und Mobilfunknetz ermöglichen.Während die Funktionen, das Always-On-Display und Materialien wie Edelstahl, Keramik und Titan von vielen Apple Watch Series 5-Besitzern gelobt werden, wünschen sich die Nutzer der watchOS-Smartwatch vor allem eine längere Akkulaufzeit. In der Praxis muss die Series 5 spätestens nach 1,5 Tagen an den Strom. Ebenso wird in der Gerüchteküche über eine mögliche Schlafüberwachung (Sleep Tracking) gesprochen, welche in vielen Produkten, inklusive den Fitness-Trackern der Konkurrenz bereits implementiert ist. Es bleibt abzuwarten, welche Design- und Feature-Ideen Apple im Herbst für die Watch bereithält.