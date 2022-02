Windows Firewall Control - Windows-Firewall anpassen

Schnellzugriff auf die Firewall

Bereits seit Windows Vista ist Microsofts Betriebssystem mit einer leistungsfähigen Firewall ausgestattet. Mit dem kostenlosen Windows Firewall Control in der Version 6.8 kon­fi­gu­rie­ren Sie die Sicherheitskomponente von Windows über eine übersichtliche Programm­ober­fläche und passen beispielsweise die Filterstufen an und erstellen neue Regeln.Nach der Installation platziert sich das kleine Tool automatisch im Infobereich der Taskleiste und zeigt dort bereits farblich kodiert die aktuelle Sicherheitsstufe an (High Filtering, Medium Filtering, Low Filtering, No Filtering). Nach einem Rechtsklick auf das Symbol kann die verwendete Stufe schnell geändert werden.Über einen Assistenten oder eine optionale Integration in das Kontextmenü von Windows erstellen Sie neue Firewall-Regeln und erlauben beziehungsweise blockieren so den Zugriff bestimmter Programme auf das Internet. Ähnlich bearbeiten oder löschen Sie bereits vorhandene Regeln. Windows Firewall Control ist auch in der Lage, ungültige Regeln aufzuspüren und ähnliche Regeln zusammenzuführen. Ein Protokoll der kürzlich erlaubten respektive blockierten Verbindungen kann ebenfalls abgerufen werden.Auf Wunsch kann das Tool von anderen Anwendungen erstellte, nicht autorisierte Regeln blockieren und den Zugriff auf die Einstellungen der Windows Firewall sperren und so die Sicherheit des Systems erhöhen. Sowohl die Programmeinstellungen als auch die Regeln können importiert, exportiert sowie auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.Registrierte Nutzer erhalten mit der Software zusätzlich Benachrichtigungen bei blockierten ausgehenden Verbindungen und können temporäre Regeln erstellen, die nach einer bestimmten Zeit automatisch ablaufen.Windows Firewall Control funktioniert unter Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 und Server 2012, jeweils in der 32-Bit- sowie in der 64-Bit-Version. Es muss jedoch das .NET Framework in der Version 4.5 oder höher vorhanden sein.Einen ähnlichen Gratis-Aufsatz für die Windows Firewall erhalten Sie mit der Software Windows 10 Firewall Control , eigenständige Software-Firewalls stehen beispielsweise mit Comodo Internet Security oder Emsisoft Internet Security bereit.