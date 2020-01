Apple AirPods (Pro) beherrschen den Markt der kabellosen Kopfhörer

Erst belächelt, jetzt der absolute Renner. Die Apple AirPods und die neu­en AirPods Pro dominierten den Markt der True Wireless-Kopfhörer im letz­ten Jahr deutlich. Nahezu 60 Millionen der kabellosen In-Ear-Head­pho­nes sol­len 2019 über den Ladentisch gegangen sein.

Weitere günstige Kopfhörer werden dieses Jahr erwartet

Apple

Aus einer kürzlich veröffentlichten Statistik von Strategy Analytics geht hervor, mit wel­chem deutlichen Vorsprung Apple das Rennen um die beliebtesten, gänzlich drahtlosen Kopf­hö­rer anführt. Mehr als die Hälfte der verkauften Einheiten konnte die AirPods-Familie für sich ver­bu­chen. Die Konkurrenten Samsung und Xiaomi hingegen halten jeweils weniger als 10 Prozent am Marktanteil. In dem um 200 Prozent angewachsene "Totally Wire­less"-Seg­ment (TWS) bedeutet das für den US-amerikanische Hersteller nicht nur den Absatz von fast 60 Millionen AirPods, sondern auch eine klare Dominanz beim damit verbundenen Umsatz.Den Analysten nach ist Apple für mehr als 70 Prozent des Gesamtumsatzes verantwortlich und auch das eigene Tochterunternehmen Beats by Dre konnte sich auf Platz 3 ein Stück vom Kuchen abschneiden. Das starke Wachstum am Markt für Truly-Wireless-Kopfhörer sorgt zudem dafür, dass mehr Hersteller in das immer wichtiger werdende Audio-Geschäft ein­stei­gen. Während sich Konzerne wie Apple, Bose, Samsung und Beats vor allem im Pre­mium-Be­reich aufhalten, gehen Experten davon aus, dass man in diesem Jahr viele wei­te­re, ka­bel­lo­se Ohrhörer sehen wird, die zu erschwinglichen Preisen verkauft werden.Apple verkauft seine klassischen Air­Pods ak­tu­ell in der zweiten Ge­ne­ra­tion und bietet mit ihnen ein kabel­los auf­lad­ba­res Lade­case an. Seit Ok­to­ber sind zudem die AirPods Pro erhältlich. Die Wei­ter­ent­wick­lung bietet eine aktive Ge­räusch­un­ter­drü­ckung (ANC), eine optimierte Pass­form für einen besseren Halt im Ohr und eine Ak­ku­lauf­zeit von bis zu fünf Stunden. Im Preis­ver­gleich rangieren die beiden Apple-Kopfhörer auf Spit­zen­po­si­tio­nen. Während die AirPods bereits ab 129 Euro verkauft werden, schlägt die Pro-Version derzeit noch mit 275 Euro zu Buche.