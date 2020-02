Google Stadia: Neue Gratis-Spiele im März, Exklusivtitel & Angebote

Bereits am Sonntag stehen Google Stadia-Nutzern drei neue Spiele kos­ten­los zum Streaming zur Verfügung. Mit Spitlings verkauft der Cloud-Gaming-Dienst zudem ab sofort einen weiteren Exklusivtitel und läutet parallel die nächste Rabattaktion im Stadia Store ein.

Weitere SteamWorld-Titel erscheinen, namhafte Spiele werden reduziert

Wie das Stadia-Team in einem Community-Update bekannt gibt, werden ab dem 1. März die Action-Adventure- und Rollenspiele SteamWorld Dig 2 und SteamWorld Quest sowie die Ra­cing-Simulation GRID 2019 für Abonnenten von Stadia Pro kostenlos bereitstehen. Vor allem das jüngste Rennspiel aus dem Hause Codemasters konnte zum Start der Spiele-Streaming-Plattform mit einem exklusiven, mehr oder weniger gut besuchten Multiplayer-Modus für bis zu 40 Spieler überzeugen.Zu den drei neuen Gratis-Spielen werden sich im Laufe der nächsten Wochen weitere Ti­tel der SteamWorld-Reihe (Dig & Heist) gesellen, die jedoch bereits in den Jahren 2013 und 2016 für den PC erschienen sind. Bis zum 29. Februar haben Stadia-Nutzer weiterhin die Mög­lich­keit den Titel Farming Simulator 19 Platinum Edition kostenlos freizuschalten, danach ver­schwin­det er aus der Gratis-Bibliothek des Stadia-Stores. Kürzlich in das Pro-Abo in­te­grier­te Spiele wie Gylt, Metro Exodus und Thumper bleiben weiterhin verfügbar, ebenso wie Destiny 2: The Collection.Abseits der neuen Pro-Spiele stellt Google mit Spitlings einen weiteren Exklusivtitel für Stadia vor, der als Arcade-Action-Game vor allem auf den Multiplayer-Modus ausgelegt ist. Der Preis für Spitlings beträgt aktuell 14,99 Euro. Parallel dazu startet eine weitere Rabattaktion, die es Stadia Pro-Mitgliedern ermöglicht Spiele wie Red Dead Redemption 2, NBA 2K20, Wol­fen­stein: Youngblood, Borderlands 3 und Shadow of the Tomb Raider vergünstigt einzukaufen. Die Preise der reduzierten Titel starten ab 10 Euro und liegen im Schnitt bei circa 25 Euro.