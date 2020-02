Google Stadia: Wer sein Pro-Abo kündigt kann gratis weiterspielen

In wenigen Tagen endet bei vielen Abonnenten von Google Stadia die Trial-Phase des dann kostenpflichtigen Pro-Tarifs. Wer sich für eine Kün­di­gung entscheidet, der muss jedoch nicht auf die Spiele-Streaming-Platt­form verzichten. Man wechselt automatisch in den Gratis-Tarif.

Rückkehr zu Pro ist einfach: Speicherstände und Spiele bleiben erhalten

Google Stadia

Nicht jeder Spieler dürfte mit der dreimonatigen Probezeit von Google Stadia zufrieden sein. Die vergleichsweise kleine Auswahl an Spielen, fehlende Funktionen und die durchaus hohen Preise im Store sorgen derzeit für Unmut bei den Nutzern. Es ist also denkbar, dass für viele eine Kündigung des sich sonst automatisch verlängernden Stadia Pro-Abonnements in Frage kommt. Doch damit schließt die Cloud-Gaming-Plattform nicht seine Pforten für ehemalige Pro-Nutzer. Sie erhalten unerwartet den eigentlich noch nicht integrierten, kostenlosen Stadia Base-Tarif zugesprochen.Ein Google-Sprecher ließ gegenüber den Kollegen von Android Police verlauten: "Wer also abseits von ehemaligen und aktuellen Stadia Pro-Spielen wie Gylt, Destiny 2, Metro Exodus, Tomb Raider und Co. bei zusätzlichen Titeln im Store zugegriffen hat, kann diese auch nach der Kündigung des Abos über den Chrome Browser , den Chromecast oder ein kompatibles Android-Smartphone streamen. Technisch wird man aller voraussicht nach in den Base-Tarif zurückfallen, der das Spiele-Streaming lediglich in einer 1080p-Auflösung mit bis zu 60 FPS und Stereo-Sound zulässt. 4K-Inhalte mit HDR und 5.1 Surround-Sound sind lediglich dem Stadia Pro-Abo vorbehalten.Wann genau der Basis-Tarif für die breite Masse zur Verfügung stehen wird, gab Google zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht bekannt. Neukunden müssen sich weiterhin die 130 Euro teure Premiere Edition zulegen, um Google Stadia nutzen zu können. Sie enthält neben der dreimonatigen Pro-Mitgliedschaft einen Chromecast Ultra und den Stadia Wireless-Controller.