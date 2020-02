Xbox One: Microsoft verteilt ab sofort das neue Design der Oberfläche

Microsoft hat zuletzt einige Anpassungen an der Oberfläche der Xbox One vorgenommen, diese haben mehr oder weniger große Änderungen mit sich gebracht. Ende Januar 2020 haben die Redmonder ein großes Update vorgestellt, dieses ist nun für alle verfügbar.

Verbesserte Home-Oberfläche

Microsoft

Bisher war das neue Design nur für Xbox Insider verfügbar, seit kurzem kann es von allen Besitzern einer Xbox One heruntergeladen werden. Das Update, dessen Chengelog auf der offiziellen Seite eingesehen werden kann, hat die Versionsnummer 10.0.18363.9135 bzw. 19h1_release_xbox_dev_2002.200219-1515 und bringt neben der UI-Änderungen auch einige neue Features mit sich.Die interessanteste Änderung ist aber natürlich der neue Homescreen. Das Rededesign soll sich responsiver anfühlen und die Lieblingsinhalte der Nutzer in den Mittelpunkt rücken. Das Spielerlebnis soll auch schneller erreicht werden, Microsoft bietet damit eigene Spalten für Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community und den Microsoft Store. Praktisch: Der neue Homescreen bietet die Möglichkeit, Spalten nach Belieben hinzuzufügen oder zu entfernen.Dazu kommen noch diverse andere neue Features, darunter eine Möglichkeit in "Meine Spiele & Apps" Inhalte gruppieren zu können. Trials und Demos können markiert werden, um eine bessere Übersicht zu schaffen.In Konversationen mit Freunden können nun auch Bilder und animierte GIFs verschickt und angesehen werden. Werden diese von einer App (Android, iOS, Windows 10 ) verrsendet, dann sind sie auch auf der Konsole zu sehen, dort können sie im Vollbildmodus angezeigt werden.Dazu kommen Verbesserungen beim Installieren einzelner Xbox Game Pass-Spiele (aus Bundles), neue Einstellungen bei Benachrichtigungen (wo diese eingeblendet werden) und Optimierungen bei Mixer ("klassischer" Chat-Modus) und dem Speichermanagement (Verschieben zu externem Speicher).