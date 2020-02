Xbox Series X: Fortsetzen von Spielen "überlebt" auch einen Neustart

Microsoft hat diese Woche einige neue Details zu seiner nächsten Konsole Series X verraten und dabei u. a. bestätigt, dass die Grafik-Leistung satte zwölf Teraflops betragen wird. Doch das ist nicht alles, denn es gibt immer noch Interessantes zu enthüllen.

Spiele können nach Reboot fortgesetzt werden

Microsoft

Neben der Bestätigung einiger wichtiger technischer Spezifikationen hat Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer in einem Blogbeitrag auch noch diverse Features erläutert, die die Konsole beherrschen wird. Darunter war auch die Erweiterung einer bereits von der Xbox One bekannten Funktionalität, nämlich dem Fortsetzen von Spielen, wenn die Konsole einmal ausgeschaltet ist.Bislang war das allerdings nur dann möglich, wenn das Gerät in Standby war, also nicht komplett im Energiesparmodus ausgeschaltet war. Außerdem konnte man auf diese Weise nur das gerade laufende Spiel fortsetzen. Beide Einschränkungen werden bei der Series X abgeschafft.Phil Spencer hat bereits in seinem Beitrag bestätigt, dass man künftig mehrere Spiele sofort wiederaufnehmen kann. Xbox-Sprachrohr Larry "Major Nelson" Hryb hat nun in seinem Podcast bestätigt, dass man auch nach einem Reboot die zuletzt gespielten Games sofort wieder aktivieren kann - eben ohne diese von Grund auf neu laden zu müssen.Hryb: "Ich musste meine Konsole wegen eines System-Updates rebooten, bin dann gleich wieder ins Spiel gegangen und es war sofort wieder da. Das überlebt also auch einen Neustart." Aus dieser Aussage ist allerdings nicht eindeutig herauszulesen, ob das auch für ein Versetzen in den Energiesparmodus gilt.Es ist aber durchaus zu vermuten, da in der Xbox Series X eine besonders schnelle NVMe SSD zum Einsatz kommen wird, dorthin wird der Arbeitsspeicher vermutlich "herunterladen" und beim Neustart schnell wieder ins RAM geschoben.