Xbox Series X: Neue Technik soll 3D-Sound in Spielen revolutionieren

Ein verbesserter, räumlicher Surround-Sound wird auch bei Microsofts kommender Xbox Series X eine große Rolle spielen. Laut einer aktuellen Ankündigung könnten die Redmonder mit der PlayStation 5 gleichziehen und einen dedizierten 3D-Audio-Chip verbauen.

Sony und Microsoft konkurrieren jetzt auch beim Surround-Sound

Alle Infos, Gerüchte und Termine im Überblick

Obwohl es in den letzten Wochen vergleichsweise ruhig um die Next-Gen-Konsolen geworden ist, verrät nun die Ankündigung eines Vortrags weitere Features der neuen Xbox. Die Mitte März anstehende Game Developers Conference (GDC 2020) nutzt Microsoft , um interessierte Fachbesucher über aktuelle und geplante 3D-Sound-Funktionen zu informieren. In der Be­schrei­bung der Präsentation, die von Senior Technical Audio Specialist Robert Ridihalgh ge­lei­tet wird, ist die Rede von einer dedizierten Hardware-Beschleunigung in Bezug auf den Sur­round-Sound der Xbox Series X Im Wortlaut erklärt Microsoft: "" Bisher äußerte sich das Unternehmen noch nicht zu den speziellen 3D-Sound-Eigenschaften der Series X, von denen Experten je­doch seit längerem ausgehen. Den Stein brachte bereits Mark Cerny ins Rollen, der die Au­dio-Qualitäten der PlayStation 5 im letzten Jahr bereits als neuen "Gold-Standard" be­schrieb. Da sich die Ausstattung der Xbox Series X und PS5 stark ähneln, galt es nur als eine Frage der Zeit, bis Microsoft mit einem verbesserten, räumlichen Klang die Wer­be­trom­mel rührt.Sony und Microsoft wollen ihre neuen Spie­le­kon­so­len im vierten Quartal dieses Jahres in den Handel schicken. Während die Redmonder das Design der Xbox Series X bereits enthüllt haben, wartet man gespannt auf den Look der PlayStation 5. Beide Unternehmen äußerten sich bisher nicht über den Preis ihrer neuen Systeme und auch der genaue Release-Termin bleibt unbekannt. Fest steht: Spätestens in der Weihnachtszeit 2020 soll die nächste Konsolen-Generation, bestückt mit SSDs sowie Pro­zes­so­ren und Grafikkarten von AMD , in den Wohn­zim­mern der Spieler einen Platz finden.