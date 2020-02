O2-Chef: Debatte um Gesundheitsgefahren bei 5G ist "faktenfrei"

Die Diskussion um vermeintliche Gesundheitsgefahren des 5G-Mobilfunks werden aus Sicht des Chefs von Telefonica Deutschland mit einer beun­ru­hi­gen­den Fakten­freiheit geführt. Er forderte vor allem von staatlicher Seite aus mehr Aufklärung.

"Es gibt keinerlei wissenschaftlich fundierte Studien, die auch nur irgendeine Gesundheits­gefährdung sehen", sagte Markus Haas in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Er wundere sich vor allem auch darüber, dass seriöse Organisationen bei dieser "popu­lis­ti­schen Diskussion" mitmachen. Er bezog sich damit unter anderem auf jüngste Aktionen des Umweltverbandes BUND gegen den 5G-Ausbau.Wissenschaftlich fundierte Studien, die eine Gesundheitsgefährdung bestätigen würden, gebe es seiner Aussage zufolge nicht. Insbesondere über die neu vergebenen Frequenzen müss­ten längst entsprechende Ergebnisse vorliegen. Denn diese wurden in den letzten 70 Jahren für die ständige Ausstrahlung von Fernsehen und Rundfunk genutzt, ohne dass es in dieser Zeit einen nachgewiesenen Bezug auf irgendwelche Krankheiten gegeben hätte. "Da wundert uns das Level der Diskussion schon sehr", so Haas.Des Weiteren zeigte sich Haas sehr zuver­sicht­lich, dass sein Unternehmen die Auf­la­gen für den Netzausbau hinbekommen wird. Aktuell befinden sich eigentlich alle Netz­be­trei­ber im Rückstand, Telefonica ist aller­dings am schwächs­ten aufgestellt. Trotzdem sei es "absolut sicher", dass man die Vorgaben bis zu den nächsten Stichtagen in den Jahren 2022 und 2025 erreichen werde."Kein Netzbetreiber baut schneller aus als wir", sagte Haas. Allein im letzten Jahr seien rund 10.000 neue LTE-Elemente in Betrieb genommen worden. "Jede Stunde geht ein neuer LTE-Sender ans O2-Netz. Auch in diesem Jahr werden wir noch einmal 10.000 LTE-Stationen aufbauen", stellte der Manager in Aussicht. Und das wiederum ist die wichtigste Grundlage, auf dieser Basis dann auch 5G zügig ausbauen zu können.