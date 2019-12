Google: Systemweiter Dark Mode soll sich mit Android 11 planen lassen

Mit Android 10 hat Google einen systemweiten Dunkelmodus eingeführt. Nachdem das Feature aktiviert wurde, passen sich die unterstützten Apps automatisch an und wechseln das eigene Erscheinungsbild. Allerdings hat der Nutzer keine Möglichkeit, die Aktivierung des Dark Mode zu planen.

Apps müssen neugestartet werden

Der Dunkelmodus kann ausschließlich manuell ein- und ausgeschaltet werden. Die Nutzer können somit keine eigene Uhrzeit, zu welcher das Feature jeden Tag automatisch aktiviert oder de­ak­ti­viert wird, bestimmen. Obwohl es eine solche Funktion in einer Beta-Version von Android 10 gegeben hatte, hat es das Feature nicht bis zum finalen Release ge­schafft. Hier­für soll laut Google eine damit in Verbindung stehende Nebenwirkung verantwortlich sein.Nachdem der Dark Mode aktiviert oder de­ak­ti­viert wurde, muss jede App, die den sys­tem­wei­ten Dunkelmodus unterstützt, neugestartet werden. Eine automatische Umstellung könnte sich negativ auf die Benutzererfahrung aus­wir­ken, da aktive Anwendungen ohne weitere Vor­war­nun­gen geschlossen werden könnten.Darüber hinaus war die in die Beta eingebaute Funktion veraltet. Obwohl es eine Möglichkeit gab, den Dunkelmodus beim Sonnenuntergang automatisch zu aktivieren, wurden genaue In­for­ma­tio­nen zum Standort des Nutzers benötigt. Die Berechnung von Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Zeiten stellte sich in vielen Fällen als fehlerhaft heraus.Ein Mitarbeiter des Suchmaschinenkonzerns hat im offiziellen " Google Issue Tracker " (via MSPoweruser ) allerdings nun bestätigt, dass das Feature in einer zukünftigen Version des mo­bi­len Betriebssystems wieder enthalten sein wird. Damit dürfte es sich um Android 11 han­deln. Weitere Details sind aber noch nicht bekannt. Bis zum Release müssen die Nutzer den Dark Mode weiterhin manuell einschalten oder auf externe Tools zurückgreifen.