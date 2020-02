Samsung Galaxy S20: So gut sind die Kameras der Top-Smartphones

Der Startschuss für die neue Samsung Galaxy S20-Serie steht kurz be­vor. Vorab tauchen jetzt erste Fotos auf, die mit den Kameras der neuen Smartphones entstanden sein sollen. Somit bekommen Interessenten einen ersten Eindruck vom Zoom, Weitwinkel und Nachtmodus.

Die Weiterentwicklung des Galaxy S20-Nachtmodus

Aktuell beliefert XDA Developers-Redakteur Max Weinbach das Internet mit ersten Auf­nah­men, welche die Kameraqualität des neuen Samsung Galaxy S20 sowie des größeren Galaxy S20+ mit dem Vorjahres-Flaggschiff Galaxy S10 vergleichen. Die Fotos liefern einen Ausblick auf die Qualität von Schnappschüssen in normal beleuchteten Innenräumen und eines mög­li­chen 30-fachen Zoom des Galaxy S20+. Abhängig vom gewählten Modell stehen die Ge­rüch­te im Raum, dass der südkoreanische Hersteller auf Kameras mit einer Auflösung von bis zu 108 Megapixel setzen wird.Auf Nachfrage diverser Twitter-Nutzer veröffentlichte Weinbach zudem erste Bilder, die der Nachtmodus des Samsung Galaxy S20 generiert haben soll. Im Vergleich zum aktuellen Ga­la­xy S10 wirken die Aufnahmen deutlich weniger verwaschen und natürlicher, obwohl das "Originalmotiv" und die reale Sichtweise auf die Objekte in der Dunkelheit nur schwer ein­ge­schätzt werden können. Es bleibt also offen, welches Bild näher an der Realität liegt.Parallel zur Keynote während des morgigen Unpacked-Events dürften wir mit den ersten Hands-On-Artikeln oder gar Testberichten zur Samsung Galaxy S20-Familie rechnen. Spä­tes­tens dann sollte klar sein, mit welchen pra­xis­na­hen Vorteilen die neuen Top-Smartphones auftreten und was sich hinter dem "100x Super Zoom" des Galaxy S20 Ultra-Flaggschiffs ver­birgt. Den Livestream zur Pressekonferenz stel­len wir euch am 11. Februar ab 20 Uhr in un­se­rem großen Samsung-Special zur Verfügung. Hier beliefern wir euch zudem mit allen Infos und Leaks rund um die neuen Smartphones.