Samsung Galaxy S20: Erste Eindrücke zu den neuen Top-Smartphones

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Technische Daten zum Samsung Galaxy S20 (5G), S20+ (5G) und S20 Ultra Modell S20 S20+ S20 Ultra Betriebssystem Android 10 mit Samsung One UI 2.0 CPU Samsung Exynos 990 Display 6,2 Zoll Infinity-O-Display mit Always On, Quad HD+ (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz, 563 ppi, Dynamic AMOLED 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Always On, Quad HD+ (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz, 563 ppi, Dynamic AMOLED 6,9 Zoll Infinity-O-Display mit Always On, Quad HD+ (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz, 511 ppi, Dynamic AMOLED Speicher 8/12 GB RAM, 128/512 GB UFS3.0 12/16 GB RAM, 256/512 GB oder 1 TB UFS3.0 Cloud Samsung Cloud, Google Drive, MS Onedrive Hauptkamera Triple-Kamera, 12 MP Dual Pixel, Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 64 MP 3-fach optischer Hybridzoom f/2.0, Blitz, Schnellstart, opt. Bildstabilisierung Triple-Kamera, 12 MP Dual Pixel, Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 64 MP 3-fach optischer Hybridzoom f/2.0, ToF-Sensor, Blitz, Schnellstart, opt. Bildstabilisierung Triple-Kamera, 108 MP Dual Pixel, Blendenweite f/1.8, 12 MP,Ultraweitwinkel f/2.2, 48 MP 10-fach optischer Hybridzoom f/3.5, Blitz,,Schnellstart, opt. Bildstabilisierung Frontkamera 10 MP Dual Pixel, f/2.2, Autofokus, HDR10+, Bewegungs- und Sprachkontrolle, Display-Blitz 40 MP Dual Pixel, f/2.2, Autofokus, HDR10+, Bewegungs- und Sprachkontrolle, Display-Blitz Video 8K 24 fps (Hauptkamera), UHD 4K 30 fps (Front), HDR10+ Videowiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WBEM Sensoren Beschleunigungssensor, Barometer, Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Gyroskop Akku 4000 mAh, Schnellladen 25 Watt, Qi-Laden 4500 mAh, Schnellladen 25 Watt, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen 45 Watt, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz), WiFi direkt, Mirrorlink, Smart View Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

3G (HSDPA+): B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

4G (LTE): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28,B32, B38, B39, B40, B41, B66

5G (nur 5G-Modelle): N1, N3, N5, N7, N8, N28, N40, N77, N78 Sicherheit Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display), Knox 3.5, sicherer Ordner Musik AKG Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, eingebettete Spotify-Anwendung, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Grau, Blau, Rosa Grau, Schwarz Maße 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 Gramm 184 Gramm 220 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (Nano, Hybrid) + E-Sim, NFC, Micro-SD Verfügbarkeit Voraussichtlich ab 13. März 2020 Preise S20: ab 899 Euro

S20 5G: ab 999 Euro S20+: ab 999 Euro

S20+ 5G: ab 1099 Euro ab 1349 Euro

Samsung hat seine neue Galaxy-Reihe vorgestellt . Bei der Modellbezeichnung gibt es einen größeren Sprung und so folgen auf das S10 und S10+ das S20, das S20+ sowie das S20 Ultra. Neben der Unterstützung von 5G verspricht Samsung unter anderem stärkere Akkus , bessere Displays und besonders hochauflösende Kameras. Unser Kollege Johannes Knapp fasst alle wichtigen Informationen zu den drei Modellen zusammen.Das Samsung Galaxy S20 ist mit einem 6,2 großen Dynamic-OLED-Display ausgestattet, dessen Auflösung 3200 × 1440 Pixel beträgt. Unter der Haube steckt zumindest in Europa ein Samsung Exynos 990, dem bis zu 12 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher ist 128 GB groß. Die Triple-Kamera setzt sich aus einem 12 Megapixel starken Haupt-, einem ebenso starken Ultraweitwinkel- und einem 64-Megapixel Teleobjektiv zusammen. Die Frontkamera bietet immerhin 10 Megapixel, die Akkukapazität beträgt 4000 Milli­ampere­stunden.Beim S20+ beträgt die Bildschirmdiagonale 6,7 Zoll bei unveränderter Auflösung. Herzstück bildet auch hier der Exynos 990, zusammen mit bis zu 12 GB RAM. Kunden können hier aber auch zu einem Modell mit 512 GB Speicherplatz greifen. Die Hauptkamera wird außerdem durch einen Time-of-Flight-Sensor erweitert, der zusätzliche Tiefeninformationen sammelt. Die Akkukapazität steigt auf 4500 Milliamperestunden an.Topmodell ist das Galaxy S20 Ultra mit 6,9 Zoll großem Display, 40 Megapixel Frontkamera und bis zu 16 GB RAM sowie 512 GB internem Flash-Speicher. Hobbyfotografen sollen hier besonders auf ihre Kosten kommen, denn Samsung verbaut eine 108-Megapixel-Kamera, einen 12 Megapixel Ultraweitwinkel, eine 48 Megapixel Telelinse und einen Time-of-Flight-Sensor. Dadurch soll ein bis zu 100-facher Digitalzoom möglich sein. Wenig überraschend setzt Samsung beim Topmodell auch die Akkukapazität mit 5000 Milliamperestunden am höchsten an.