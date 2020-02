Samsung Galaxy S20 Ultra: 120Hz-Display saugt den Akku schnell leer

Es gab zuletzt einen kleinen Trend zu 120Hz-Displays, so hat auch das Samsung Galaxy S20 Ultra einen entsprechenden Modus. Doch aus Akkusicht ist das eher keine gute Idee, wie mit Messungen des Topgeräts des koreanischen Herstellers festgestellt wurde.

Akku hat eine Kapazität von 5000mAh

60Hz-Modus ist voreingestellt

Samsung

Das Samsung Galaxy S20 Ultra ist zweifellos ein beeindruckendes Gerät, zumindest auf dem Papier. So bringt das Smartphone einen fetten 5000mAh-Akku mit und damit kommt man wohl auch bei Vielnutzung bestens über den Tag. Zumindest dann, wenn man das Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz nutzt.Wer den Bildschirm des Galaxy S20 Ultra hingegen mit 120Hz betreibt, der muss mit signifikanten Einbußen bei der Akkulaufzeit rechnen. So hat Tom's Guide vier Mal einen Test durchgeführt, in dem man ohne Unterbrechung über das 5G-Mobilfunknetz im Netz surfte, der Bildschirm wurde auf eine Helligkeit von 150 Nits eingestellt. Der einzige Unterschied war, dass zwei Mal der 60Hz-Modus getestet wurde, zwei Mal wählte man 120Hz.Und der Unterschied ist signifikant, um nicht zu sagen gewaltig. Denn im 60Hz-Modus hielt das Samsung Galaxy S20 Ultra im Schnitt elf Stunden und 58 Minuten durch, was ein mehr als respektables Ergebnis ist. Wer hingegen den 120Hz-Betrieb wählt, den erwartet eine gänzlich andere Geschichte. Denn hier hält das Gerät nur neun Stunden und 13 Minuten durch - also knapp drei Stunden weniger.Es ist zwar problemlos möglich, zwischen 60Hz- und 120Hz-Betrieb zu wechseln, eine derart verkürzte Laufzeit macht aber nicht gerade Werbung für diese Bildwiederholfrequenz. Die schlechte Akkulaufzeit des 120Hz-Modus erklärt auch, warum sich der koreanische Hersteller dagegen entschieden hat, diesen zur Default-Einstellung zu machen.