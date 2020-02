Diablo und Overwatch wurden als TV-Serien "offiziell" bestätigt

Blizzard ist seit jeher für seine aufwendig animierten Eröffnungs- und Zwischensequenzen bekannt, da wäre es naheliegend, wenn es dazu Serien gäbe. Und tatsächlich dürften solche Produktionen in Vorbereitung sein, verrät zumindest das Profil eines hochrangigen Managers.

Absoluter Kenner des Fernsehgeschäfts

Blizzard

Nick van Dyk ist aktuell Co-Präsident von Blizzard und ist seit bereits 2014 beim bekannten Entwickler tätig. Kurzum: Das ist zweifellos einer der wichtigsten Manager des kalifornischen Spiele-Unternehmens. Er ist aber mehr als nur für Gaming zuständig, sondern hat auch einen Hintergrund im TV- und Film-Geschäft, van Dyk war fast ein Jahrzehnt lang bei der Walt Disney Company beschäftigt und gilt auch als eine wichtige Triebkraft für die Übernahmen von Pixar, Marvel und Lucasfilm.Er kennt sich also bestens mit dem TV-Geschäft aus und dürfte dieses auch bei Blizzard vorantreiben. Denn wenn man dieser Tage das LinkedIn-Profil von Nick van Dyk besucht, dann kann man dort Schwarz auf Weiß lesen, dass er der Executive Producer von " Diablo " ist, dabei handelt es sich um "eine TV-Adaption der Blizzard Entertainment-Marke, die im Anime-Stil gerendert ist" (via Gamespot ). Derzeit befindet sich die Serie in Vorproduktion für eine weltweite Distribution über Netflix Mehr als das: Unter seinen aktuellen Berufserfahrungen schreibt van Dyk, dass er gemeinsam mit seinem Kreativpartner eine animierte Serie zu Blizzards Overwatch entwickelt und verkauft habe. Wer sich diese Produktion sichern konnte, ist jedoch nicht bekannt.Gerüchte zu Diablo- und Overwatch-Serien gibt es bereits lange, konkrete Hinweise auf eine Diablo-Umsetzung für Netflix gab es bereits 2018. Mit den jüngsten Aktualisierungen von Nick van Dyk auf LinkedIn kann man nun beides als bestätigt sehen.