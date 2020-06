Diablo 4: Viel Neues zu Storytelling, Multiplayer und Open World

Blizzard hat bereits zur Ankündigung von Diablo 4 (D4) versprochen, dass man die Fans regelmäßig per Entwickler-Updates über Fortschritte auf dem Laufenden halten wird. Nun ist es wieder soweit und es gab auch viele neue und durchaus interessante Informationen zum Spiel.

Kamera sorgt für filmreife Erzählweise

Viel zu tun in der offenen Welt

Mehrspieler ja, aber nicht übertreiben

Die Diablo 4-Updates sind vierteljährlich, seit kurzem ist nun der zweite derartige Blogbeitrag auf der Blizzard-Seite zu finden (via PC Gamer ). Im ersten widmete sich Blizzard u. a. dem UI-Design , nun beschäftigt man sich mit Inhalten, die für die Spieler wohl etwas interessanter sind. Dabei verraten die Entwickler, dass man zuletzt erste Playtests durchgeführt habe und auch, dass man durch die Coronakrise einige "Herausforderungen" zu meistern hatte und hat.Ein wichtiger Punkt, mit dem sich Blizzard beschäftigt, ist das Storytelling: Man will vor allem die Dialoge mit den NPC dynamischer machen und experimentiert deshalb auch viel mit Kameraeinstellungen. Das Ganze ist derzeit eine Mischung auf automatisch generierten und manuell choreografierten Kamerafahrten. Ersteres gilt vor allem für "normale" NPC-Konversationen, bei "komplexeren" Begegnungen ist die Ansicht handgestrickt.Die zweite wichtige Methode sind "Real-time Cutscenes": Hier werden die wichtigen Ereignisse der Handlung wie in einem Film erzählt. Die Echtzeit-Lösung unterscheidet sich von einer vorgerenderten Sequenz u. a. dadurch, dass man den Helden in seiner aktuellen Rüstung zeigen kann.Ein weiterer wichtiger Aspekt des zweiten Entwickler-Updates ist das Thema offene Welt. Das ist eine der zentralen Neuerungen von Diablo 4. Denn bisher waren die Spiele der Reihe relativ linear aufgebaut, der vierte Teil will das fundamental ändern. Dabei wird man zwar auch in D4 linear der Hauptstory folgen können, der neue Aufbau der Welt erlaubt aber eben auch ein "Ausschwenken" in Richtung Nebenaufgaben und dem Erkunden.In der offenen Welt gibt es genretypisch viel zu tun, darunter Crafting, Events, World-PvP und Nebenaufgaben. In den frühen Tests waren aber laut Blizzard aber vor allem die Camps populär. Das sind von Feinden überrannte Orte, die nach einer Säuberung zu freundlich gesinnten Außenposten mit NPCs etc. werden. Jedes Lager hat eine eigene Story und auch entsprechende Eigenheiten.Das Thema Multiplayer bedarf viel Feintuning und Arbeit, da Blizzard zwar Elemente aus Spielen mit geteilten Welten übernehmen will, man will aber nicht ins "Massively Multiplayer-Territorium" abgleiten. Die Entwickler betonen hier allerdings explizit, dass das "eine Philosophie ist und keine technische Limitierung". Zu viele Spieler gleichzeitig würden aber das typische Diablo-Feeling reduzieren, so Blizzard.In der Regel ist man deshalb auch alleine unterwegs und trifft nur "hin und wieder" einen anderen Spieler. Zu größeren Ansammlungen von Spielern kommt es nur dann, wenn Welt-Events anstehen.