Cyberpunk 2077: Das wohl wichtigste Spiel des Jahres verschiebt sich

Das nächste Spiel des polnische Studios CD Projekt Red ist das Science-Fiction-Epos Cyberpunk 2077 und das Action-Rollenspiel ist auch seit be­reits Jahren in Entwicklung, entsprechend lange warten die Fans schon da­rauf. Und sie werden noch länger warten müssen.

Cyberpunk 2077 kommt am 17. September 2020

Multiplayer nicht vor 2022

CD Projekt Red

Denn CD Projekt Red hat vor kurzem bekannt gegeben, dass man das Spiel vom 16. April auf den 17. September 2020 verschieben muss. Dabei geht es wie so oft in solchen Fällen um den immer wieder genannten Feinschliff, dieser war auch die Erklärung im Fall des Final Fantasy 7 Remakes sowie des neuen Avengers-Spiels, denn auch Square Enix hat diese Woche bekannt gegeben, dass die Spiele verschoben werden Das polnische Studio, das bereits für den Megahit The Witcher 3: Wild Hunt verantwortlich war, schreibt auf Twitter : "Wir haben eine Stufe erreicht, in der das Game fertig und spiel­bar ist, aber es ist noch Arbeit zu erledigen. Night City ist massiv - voller Geschichten, In­hal­te und Orte, die man besuchen kann. Aber aufgrund der schieren Größe und Kom­ple­xi­tät des Ganzen brauchen wir mehr Zeit zum Testen, Fehlerbeheben und für Fein­schliff."Weiter heißt es, dass Cyberpunk 2077, das sich bereits seit 2013 in der Entwicklung be­fin­det, die Krönung dieser (Konsolen-)Generation sein soll. Die Verschiebung werde CD Pro­jekt Red die nötige Zeit geben, das Spiel "perfekt zu machen".Im Fall des polnischen Entwicklerstudios kann man aber durchaus zuversichtlich sein, dass die Ver­schie­bung notwendig ist und auch gut ge­nutzt wird. Denn auch bei The Witcher 3 musste das Spiel um drei Monate verschoben werden, das fertige Spiel war dann bekanntlich mehr als überzeugend und auch ein riesiger Erfolg.Die Verschiebung hat auch Auswirkungen auf den geplanten Multiplayer-Teil. Dieser sollte ur­sprüng­lich nach der Veröffentlichung im April 2020 erscheinen, laut Polygon sagte Michał Nowakowski von CD Projekt Red, dass es "unwahrscheinlich" sei, dass dieser Modus nächstes Jahr kommt.