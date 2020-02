SSD vs. HDD: Flash-Speicher soll Festplatten 2020 den Rang ablaufen

Laut einer neuesten Prognose sollen SSDs klassischen Festplatten in die­sem Jahr den Rang ablaufen. Noch liegen die schnellen Flash-Speicher in Hinsicht auf die Verkaufszahlen und dem damit verbundenen Umsatz hin­ter den kapazitätsstarken HDDs mit Magnetspeicher.

Knapper Vorsprung bei den Verkaufszahlen, deutlich beim Umsatz

Die Vorteile eines modernen Solid State Drives dürfte der breiten Masse hinlängst bekannt sein. Schnel­le Trans­fer­ra­ten sorgen in PCs, Notebooks und Konsolen für einen deutlichen An­stieg der Be­die­nungs­ge­schwin­dig­keit sowie kürzere Ladezeiten beim Datei- oder Pro­gramm­zu­griff und in Spielen. Im letzten Jahr hielten die meisten Computer-Nutzer jedoch vorrangig an klassischen Festplatten mit Magnetspeicher fest, während der Vormarsch von SSDs mit NAND-Flash-Speicher unaufhaltsam anhält. Das andauernde Jahr 2020 soll den Umschwung bringen und SSDs sowohl bei den verkauften Stückzahlen, als auch beim weltweiten Ge­samt­um­satz vor die weiterhin günstigeren HDDs setzen.Prognostiziert wird diese Entwicklung unter anderem von den japanischen Analysten bei Techno Systems Research . Sie gehen davon aus, dass in diesem Jahr mehr als 279 Mil­lio­nen Solid State Drives verkauft werden, die einen Umsatz von 26 Milliarden US-Dollar er­zie­len. Im Vergleich dazu sollen Festplatten mit 274 Millionen verkauften Einheiten und einem Umsatz von 20,6 Milliarden US-Dollar erstmals knapp hinter den Flash-Speichern liegen. Die Hochrechnung für das Jahr 2019 geht derzeit von 317 Millionen HDDs und 234 Millionen SSDs mit einem Umsatz von 22 Milliarden respektive 20,4 Milliarden US-Dollar für das zurückliegende Jahr aus.Während das Überholmanöver in Hinsicht auf die verkauften Stückzahlen nur geringfügig zugunsten der NAND-Flash-Speicher ausgehen soll, könnte der erwartete Umsatz-Vorsprung aufgrund des höheren Durchschnittspreises von SSDs deutlicher nicht sein. In der Historie gaben Kunden im Jahr 2018 für ein Solid State Drive durchschnittlich 115 US-Dollar aus. Im letzten Jahr sank dieser Wert aufgrund fallender Speicherpreise auf nur noch 88 US-Dollar, während die Experten 2020 mit einem Anstieg des so genannten ASP (Average Selling Price) auf 94 US-Dollar rechnen. Festplatten werden jedoch weiterhin sowohl den günstigeren Preis pro Gigabyte (GB), als auch die höheren Speicherkapazitäten bieten. PC Watch via ComputerBase