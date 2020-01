Portable SSD T7 Touch: Samsung sichert USB-SSD per Fingerabdruck

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Mit der Portable SSD T7 Touch erweitert Samsung sein Lineup an externen Speichermedien und sichert das tragbare Solid State Drive zu­sätz­lich mit einem Fin­ger­ab­druck­scan­ner. Im Gegensatz zum beliebten Vorgänger - der Portable SSD T5 - setzt der jüngst auf der CES 2020 vorgestellte Flash-Speicher auf die deutlich schnellere NVMe- anstelle der SATA-Technologie. Somit sollen sowohl Lese- als auch Schreib­ge­schwin­dig­kei­ten von 1000 Megabyte pro Sekunde ermöglicht werden. Verglichen mit einer herkömmlichen externen Festplatte (HDD) arbeitet die Samsung Portable SSD T7 Touch laut Hersteller bis zu 9,5-mal schneller.Mit PCs, Tablets, Smartphones oder Spiele­konsolen verbindet sich die neue externe SSD des südkoreanischen Unternehmens via USB 3.2 Gen 2-Standard im Typ-C-Format. Pas­sen­de Kabel für USB-C- und USB-A-Anschlüsse liegen dem Lieferumfang bei. Die Nutzung des beleuchteten Fin­ger­ab­druck­le­sers ist optional und kann ebenso wie die AES-256-Bit-Hard­ware­ver­schlüs­se­lung über die passende Portable SSD-Software von Samsung deaktiviert werden. Verpackt wird das mobile Flash-Drive in einem mit 58 Gramm ver­gleichs­wei­se leichten Alu­mi­nium­ge­häu­se.Erste Tests mit dem 3-Bit-MLC V-NAND-Speicher der Samsung Portable SSD T7 Touch be­le­gen die vom Hersteller versprochenen Transferraten und unterschreiten diese nur leicht. Im se­quen­tiel­len Lesen erreichen die Benchmarks diverser Reviews Ge­schwin­dig­kei­ten über 950 MB/s, beim Beschreiben liegen die Raten oftmals aber auch unter 900 MB/s.Ab Mitte Februar soll die Portable SSD T7 Touch in den Farben Schwarz und Silber in Deutschland verfügbar sein. Hierzulande werden die Preise (UVP) bei 144,90 Euro (500 GB), 214,90 Euro (1 TB) und 404,90 Euro (2 TB) liegen. Eine Variante der Samsung Portable SSD T7 ohne Touch-Funktion soll im weiteren Verlauf dieses Jahres folgen.