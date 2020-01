Seagate FireCuda Gaming: Externe NVMe-SSDs für Spieler vorgestellt

Mit der FireCuda Gaming-Serie hat Seagate auf der CES 2020 eine neue, tragbare SSD im Gepäck. Der kompakte NVMe-Flash-Speicher soll Le­se­ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 2000 MB/s erreichen und vor allem optisch auf PC- und Konsolen-Spieler zugeschnitten sein.

An Gamer richtet sich vor allem das beleuchtete Gehäuse

Nicht nur Western Digital zeigt sich mit seinen neuen WD Black P50 Game Drive-Modellen auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas spielerisch, auch Konkurrent Seagate fo­kus­siert sich auf zahlungsbereite Gamer. Der US-amerikanische Speicherhersteller will bereits im März mit seinen neuen FireCuda Gaming SSDs durchstarten. Das externe Solid State Drive ver­fügt über ein Metallgehäuse samt RGB-LED-Beleuchtung und eine USB 3.2 (Gen 2x2)-Ver­bindung mit einem maximalen Durchsatz von 20 GB/s via USB-C.Im Inneren platziert Seagate seine FireCuda NVMe 510 SSD wahlweise mit einer Kapazität von 500 GB, 1 TB oder 2 TB. Laut Her­stel­ler­an­ga­ben erreicht die externe SSD somit Ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu zwei Gigabyte pro Sekunde. Ein zusätzliches Netzteil wird hierbei nicht benötigt, die Stromversorgung erfolgt direkt über den USB-Anschluss. Der Gaming-Faktor dürfte dabei vorrangig über das minimalistische Gehäuse-Design ausgedrückt werden, dessen Beleuchtung über die mitgelieferte Software personalisiert und mit anderen FireCuda-Geräten synchronisiert wird. Preislich schlägt die tragbare Seagate FireCuda Gaming SSD ab 229,99 Euro zu Buche.Wer hingegen auf der Suche nach einem güns­ti­ge­ren, externen Spei­cher­me­dium ist, für den stellt Seagate die BarraCuda Fast SSD vor. Sie geht bereits ab Februar zum Start­preis von 99,99 Euro über die Laden­theke, muss sich als SATA-SSD allerdings mit Lese- und Schreib­ge­schwin­dig­kei­ten von maximal 540 Megabyte pro Sekunde zufrieden geben. Verbunden wird die Seagate BarraCuda über einen USB 3.1 Gen2-Port im Typ-C-Stil. Im Lieferumfang befindet sich zudem ein zweimonatiges Abo für die Adobe Creative Cloud Foto.