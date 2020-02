Media Markt-Angebote: SSDs und externe Festplatten stark reduziert

Der Elektronikhändler Media Markt startet ab sofort mit seiner Ra­batt­ak­tion zur Speicherwoche. Im Online-Shop trifft man auf günstige SSDs, externe Festplatten, MicroSD-Karten und USB-Sticks. Die Schnäpp­chen-Angebote sind nur noch in dieser Woche gültig.

Bis zum 17. Februar um 8 Uhr früh senkt Media Markt die Preise ausgewählter Spei­cher­me­dien. Vor allem Technik-Produkte von SanDisk, Western Digital, Seagate und Samsung wer­den während der Speicherwoche teilweise stark reduziert angeboten. Jeden Abend ab 20 Uhr kommen weitere Angebote für einen kurzen Zeitraum hinzu, welche wie die durchgängig ra­bat­tierten Zubehörartikel versandkostenfrei nach Hause geliefert werden. Spezielle Coupon-Codes oder Gutscheine benötigt man für die Rabattaktion nicht, Markt-Abholungen nach der Online-Bestellung sind möglich.Unter den Angeboten im Online-Shop von Media Markt zeigen sich in dieser Woche zwei Solid State Drives bekannter Marken, die der Elektronikhändler für einen vergleichsweise guten Preis über die virtuelle Ladentheke gehen lässt. Den Anfang macht die WD Blue 3D SSD von Western Digital mit 500 GB Speicher zu einem Preis von 59 Euro. Der interne Flash-Speicher bietet laut Hersteller Transferraten von bis zu 560 MB/s und nutzt die klassische SATA-III-Schnittstelle im 2,5-Zoll-Format.Mit 540 MB/s liefert die externe Samsung Portable SSD T5 identische Geschwindigkeiten, welche über den USB-C 3.1 (2. Generation) Anschluss erreicht werden. Auch wenn das Solid State Drive mit einer Kapazität von 1 TB schon einmal 10 Euro günstiger angeboten wurde, erreicht Media Markt mit einem Preispunkt von 149 Euro den aktuell günstigsten Preis im Ver­gleich zu anderen Online-Händlern. Teil der Rabattaktion ist allerdings nur die schwarze Farbvariante der beliebten Samsung-SSD.Neben den flotten SSDs senkt Media Markt gleichzeitig die Preise diverser externer Fest­plat­ten. So schlägt die mobile Seagate Expansion+ Portable samt 2 TB Speicher mit nur noch 59 Euro zu Buche. Das eher stationäre Pendant Seagate Expansion Desktop wird hingegen mit seinen kapazitätsstarken 6 TB zum Schnäppchen-Preis von 99 Euro verkauft. Al­ter­na­tiv steht für sie auch eine 8-TB-Variante bereit, die während der aktuellen Speicherwoche auf 129 Euro gesenkt wurde.Den Abschluss machen die günstigen Speichermedien von SanDisk, die im Online-Shop von Media Markt abseits der Prospekt-Angebote bereits für unter 20 Euro angeboten werden. Zu einem Preis von nur 15 Euro erhält man die SanDisk Ultra MicroSD-Karte mit einer Kapazität von 128 GB, die sich gut zur Speichererweiterung in Smartphones oder die Nintendo Switch einsetzen lässt. Einen klassischen USB-3.0-Stick gibt es mit dem SanDisk Cruzer Ultra , der mit einem 64-GB-Speicher ausgestattet ist und lediglich 9 Euro kostet.Solltet ihr während der Rabattaktion von Media Markt nicht fündig geworden sein, empfehlen wir euch die aktuellen Saturn-Angebote zu durchstöbern oder bei den Valentinstag-Deals des Elektronikhändlers vorbeizuschauen.