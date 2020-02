"Smartes" Tempolimit: Grüne wollen Elektroautos nachts rasen lassen

Das Tempolimit auf Autobahnen ist in Deutschland ein heiß diskutiertes Thema. Jetzt sorgen die Grünen einmal mehr für Zündstoff: Sie sprechen sich dafür aus, dass man E-Autos zu bestimmten Zeiten freie Fahrt ge­währen könnte. Das Tempolimit soll nicht starr, sondern smart werden.

Das Höchsttempo könnte sich dynamisch Tageszeiten und Fahrzeugtypen anpassen

Klimagerecht mit vollem Tempo

Die Grünen bringen in der Diskussion um das generelle Tempolimit auf deutschen Autobahnen einen ganz neuen Ansatz ins Spiel, der bei anderen Teilnehmern der Diskussion für hochkochende Gefühlen sorgen dürfte. Wie die Augsburger Allgemeine in einem Gespräch mit Grünen-Digitalexperte Dieter Janecek erfährt, kann sich die Partei vorstellen, Elektroautos unter bestimmten Voraussetzungen vom Tempolimit auszunehmen. Was zunächst wie reine Provokation der Tempolimit-Gegner klingt, hat nach Ansicht Janeceks aber einen logischen Hintergrund.Nach Ansicht des Experten wäre es sinnvoll, ein Tempolimit für Autobahnen nicht starr festzulegen, sondern flexibel zu gestalten: "Ein Tempolimit ist vor allem zu Tageszeiten mit hoher Verkehrsdichte zwingend, da es nachweislich die Verkehrssicherheit verbessert und klimaschädliches Benzin spart", so der Grünen-Bundestagsabgeordnete gegenüber Augsburger Allgemeine. Diese Überlegung ist dann auch Basis für den Vorstoß in Sachen E-Autos: "Warum aber in Zukunft nicht darüber nachdenken, zum Beispiel zu Nachtzeiten mit wenig Verkehr Ausnahmen zu gewähren für klimafreundliche Fortbewegungsmittel wie E-Autos, die mit erneuerbarem Überschussstrom fahren?", so Janeceks.Aus Sicht seiner Partei könnte eine intelligente Nutzung von erneuerbaren Energien in Verbindung mit Digitalisierungs-Vorteilen und Entwicklungen wie autonomem Fahren für "klimagerechte und komfortable Mobilität" sorgen. "Zusammen mit einem leistungsstarken Bahnangebot könnten Inlandsflüge so gänzlich überflüssig werden", ist sich Janecek sicher.Der Vorstoß der Grünen bringt auf jeden Fall zum ersten Mal eine flexible und smart gesteuerte Gestaltung des Tempolimits auf Autobahnen ins Spiel, die von dem Grünen-Bundestagsabgeordneten beschriebenen Ideen setzen aber voraus, dass entsprechende Systeme erst einmal entwickelt werden müssten.