O2 Free Unlimited: Telefónica startet neue Tarife ohne Datenlimit

O2 hat seine neuen Tarifmodelle gestartet. Dabei bietet der Mobil­funk­provider ab sofort für O2 Free Unlimited jeweils unbegrenztes Daten­volumen, aber unterschiedliche Bandbreiten - so, wie man das bereits von DSL-Verträgen kennt.

Auch monatlich kündbar

Übersicht der neuen O2 Free Unlimited-Tarife: Free Unlimited Basic Free Unlimited Smart Free Unlimited Max Telefon Unbegrenzt (alle dt. Netze), EU-Roaming SMS Unbegrenzt (alle dt. Netze), EU-Roaming Daten Unbegrenzt, inklusive EU-Roaming Surfen mit max. 2 Mbit/s (LTE) max. 10 Mbit/s (LTE & 5G-Ready) unbegrenzt (LTE & 5G-Ready) Nutzbar Video-Streaming in SD-Qualität, Musik-Streaming, Email, Messenger, Social Media, Telefonieren, SMS HotSpot (ein Gerät), Gaming (Single-Player), Video-Streaming in HD-Qualität, Musik-Streaming in UHD-Qualität, Email, Messenger & Social Media, Telefonieren, SMS HotSpot (mehrere Geräte), Gaming (Multi-Player), Video-Streaming in UHD-Qualität, Musik-Streaming in UHD-Qualität, Email, Messenger & Social Media, Telefonieren, SMS Kosten 29,99 Euro/Monat (Laufzeit 24 Monate) 39,99 Euro/Monat (Laufzeit 24 Monate) 49,99 Euro/Monat (Laufzeit 24 Monate)

Auch die bisherigen Free-Tarife ändern sich

Übersicht der neuen O2 Free-Tarife: Free S Free M Free L Telefon Unbegrenzt (alle dt. Netze), EU-Roaming SMS Unbegrenzt (alle dt. Netze), EU-Roaming Daten 3 GB (6 GB mit Boost (Aufpreis 5€/Monat)) 20 GB (40 GB mit Boost (Aufpreis 5€/Monat)) 60 GB (120 GB mit Boost (Aufpreis 5€/Monat)) Surfen mit 4G (LTE, derzeit 225 Mbit/s) 4G (LTE, derzeit 225 Mbit/s) 4G (LTE, derzeit 225 Mbit/s), 5G-Ready Drosselung Download 32 Kbit/s, Upload 32 Kbit/s Kosten 19,99 Euro/Monat (Laufzeit 24 Monate) 29,99 Euro/Monat (Laufzeit 24 Monate) 39,99 Euro/Monat (Laufzeit 24 Monate)

Langzeit- und Prepaid-Optionen der Telefónica

O2

Das heißt, dass man ab sofort bei O2 schon für unter 30 Euro im Monat einen Mobilfunktarif mit Allnet SMS-, Telefon- und Internetflat bekommen kann. Die Tarife unterschieden sich nur durch die maximal freigegebene Surfgeschwindigkeit. Damit können Kunden nun individuell die für sich passende Surf-Flat auswählen.Bei den O2 Free Unlimited-Tarifen startet der Basic-Tarif dabei als Laufzeit-Variante mit maximal 2 Mbit/s für monatlich 29,99 Euro. Der O2 Free Unlimited Smart-Tarif setzt die Download-Geschwindigkeit schon auf bis zu 10 Mbit/s, man zahlt dafür 39,99 Euro im Monat. Der O2 Free Unlimited Max bietet maximale Leistung ( LTE und 5G-Ready) für 49,99 Euro monatlich.Die neuen Tarife sind alle auch als Flex-Variante erhältlich: Man zahlt dann jeweils 5 Euro mehr im Monat, hat aber keine Mindestlaufzeit und kann jederzeit kündigen. Alle neuen O2 Free Tarife ab 39,99 Euro im Monat haben 5G als Option bei Verfügbarkeit ohne weitere Zusatzkosten bereits inkludiert. Für junge Leute und Selbstständige gibt es weiterhin Rabatte: Junge Leute erhalten 10 Euro Rabatt auf die SIM-Only-Tarife, Selbständige erhalten den Boost for free und als Kombivorteil 50 Prozent Rabatt auf die SIM-Only Tarife.O2 hat bei der Überarbeitung der Mobilfunktarife aber nicht nur an Vielsurfer gedacht. Mit O2 Free S, M und L gibt es weiterhin Angebote, bei denen es nur ein begrenztes Datenvolumen gibt. Diese Tarife sind entsprechend günstiger und erhalten dazu noch volle 4G-Geschwindigkeit mit bis zu 225 Mbit/s Download (Geräte- und Regionsabhängig). Zudem ist jeweils eine SMS- und Telefonflat inklusive.Im Vergleich zu den bisherigen Angeboten verdoppelt O2 dabei das Inklusiv-Volumen: Es gibt so doppelte Datenleistung zum selben Preis. Für zusätzlich 5 Euro im Monat kann man mit dem sogenannten Boost die Daten-Pakete verdoppeln. Somit startet der neue Free S regulär mit einem 3 GB LTE-Paket für 19,99 Euro im Monat. Für 24,99 Euro gibt es im Free S mit "Boost" dann 6 GB. Im Free L gibt es daher mit Boost maximal jetzt 120 GB LTE-Daten für 44,99 Euro/Monat.Bei den neuen Tarifen entfällt die sogenannte Weitersurfgarantie . Bei Erreichen des Inklusivvolumens wird neu auf 32 Kbit/s gedrosselt.