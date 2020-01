O2 My Prepaid wird umgebaut: Neue Preise und mehr Datenvolumen

Bei O2 wird weiter am Tarifportfolio geschraubt, jetzt hat Telefónica für seine deutsche Mobilfunkmarke eine Anpassung des Prepaid-Ange­bots angekündigt. Dabei folgt man einem aktuellen Trend: in allen Tari­fen gibt es mehr Datenvolumen und auch die Preise werden angepasst.

Telefónica passt jetzt auch sein Prepaid-Angebot an

Im Tarif O2 my Prepaid S gibt es für 9,99 Euro Grundgebühr 3,5 GB LTE-Datenvolumen für vier Wochen. Das entspricht einer Verdoppelung des Datenvolumens bei gleichbleibendem Preis

Der O2 my Prepaid M-Tarif enthält nun 5,5 GB für 14,99 Euro für vier Wochen. Das sind 2,5 GB mehr als in der alten Tarifstruktur, der Preis bleibt unverändert.

Für 19,99 Euro bietet der neue O2 my Prepaid L 7,5 GB Datenvolumen für vier Wochen. Auch hier wird der Tarif um 2.5 GB aufgestockt, zusätzlich senkt O2 den Preis um 5 Euro

Data Pack XL: Statt 4 nun 8 GB für 4 Wochen für 19,99 Euro

Data Packs L: Statt 2 nun 4 GB für 4 Wochen für 9,99 Euro

Data Pack M: Statt 800 MB nun 1,5 GB für 4 Wochen für 5,99 Euro

Data Pack S: 400 MB für 4 Wochen für 2,99 Euro

Day-Pack L: 25 GB für 24 Stunden für 4,99 Euro

Umstellung oft automatisch

Ein Blick in unser WinFuture-Special zu LTE und 5G-Tarifen zeigt, dass wir in diesem Monat wiederholt über Tarifanpassungen bei allen deutschen Mobilfunkanbietern berichten konnten - O2 hatte dabei unter anderem einen neuen Tarif ohne Datenlimit vorgestellt. Jetzt hat das Telefónica-Unternehmen angekündigt , dass man auch das Prepaid-Angebot O2 my Prepaid anpassen will: "Ab dem 11. Februar 2020 gibt es für alle Neu- und Bestandskunden noch mehr Highspeed-Datenvolumen zum gleichen oder sogar für einen niedrigeren Preis", so das Unternehmen.Im Kern geht es bei den neuen Prepaid-Tarifen von O2 um folgende drei Angebote:Wie üblich bringen alle Tarifangebote eine Allnet Flat in alle deutschen Netze mit, bei der Datenverbindung sagt der Konzern "bis zu 225 MBit/s" zu, der Durchschnittswert liegt mit 40 MBit/s deutlich niedriger. Ist das Datenvolumen verbraucht, erfolgt eine Drosselung auf 32 Kbit/s. Hier kommen die neuen, angepassten "O2 my Prepaid Data Packs" ins Spiel, Folgende werden ab dem 11.02. zur Buchung verfügbar sein:Wer bisher einen O2 my Prepaid genutzt hat, wird von O2 automatisch zum Stichtag auf das neue Angebot umgestellt. Bestandskunden älterer Tarife müssen die O2-App oder das Online-Portal nutzen, um auf die neuen Angebote zugreifen zu können.