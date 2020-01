O2: Wegfall der 1-MBit/s-"Weitersurf-Garantie" bei neuen Free-Tarifen

Telefonica hat heute, wie bereits berichtet, gleich mehrere neue O2 Free-Tarife vorgestellt . Dabei gibt es allerdings eine wichtige Änderung, die für manche Interessenten vielleicht dafür sorgt, dass die bisherigen Tarife deutlich an Attraktivität verlieren. Die "Weitersurf"-Garantie fällt weg.

Wie O2 auf Nachfrage gegenüber Caschys Blog klarstellte, bekommen die neuen Varianten der O2 Free S-, M- und L-Tarife zwar das doppelte Datenvolumen spendiert, doch streicht das Unternehmen dafür im Gegenzug die Garantie zum "unbegrenzten" weitersurfen nach dem Aufbrauchen des im jeweiligen Tarif enthaltenen Inklusiv-Volumens.Bisher hatte O2 stets agressiv damit geworben, dass die Kunden in diesen Tarifen auch dann mit einem Megabit pro Sekunde weiter im Internet unterwegs sein konnten, wenn das im Tarif offiziell enthaltene Datenvolumen komplett verbraucht war. Damit war dann zwar der Zugriff auf das Internet weiterhin uneingeschränkt möglich, doch durch die Begrenzung der Bandbreite waren keine "großen Sprünge" mehr machbar.Auf Nachfrage erklärte O2 zu dem Thema, dass die Weitersurf-Garantie tatsächlich nicht mehr Teil der neuen Tarifangebote ist. Für Bestandskunden, die bereits zuvor eine der alten Varianten der O2 Free-Tarife nutzten, bleibt sie aber auch weiterhin Teil ihres Vertrags, so dass diese Kunden keine Einschränkung der Möglichkeit zum Weitersurfen mit 1 MBit/s nach Ende des Inklusivvolumens befürchten müssen. Auch wer jetzt noch bucht , kann sich so die Weitersurfgarantie bis zum Inkrafttreten der neuen Tarife noch sichern, man sollte also schnell sein.Die neuen O2 Free-Tarife sind für viele Kunden vermutlich doch durchaus attraktiv, bieten sie doch zum gleichen Preis wie zuvor jetzt ein verdoppeltes Inklusiv-Volumen. Die Spitze bildet wie zuvor der O2 Free L, welcher nun für knapp 40 Euro im Monat stattliche 60 GB Datenvolumen enthält und als "5G ready" vermarktet wird. Für 29,99 Euro bekommt der Kunde im Tarif O2 Free M jetzt statt nur zehn gleich ganze 20 Gigabyte mobiles Datenvolumen per 4G/LTE. Für 19,99 Euro sind es beim O2 Free S drei Gigabyte.