Preistipp: Alte O2 Free-Tarife zum halben Preis mit Weitersurfgarantie

Besonderes Schnäppchen bei Mobilcom Debitel: Der Mobilfunkprovider bietet die O2 Free-Tarife mit 1 und 10 GB mit maximal 225 Mbit/s be­sonders günstig. Man spart rund 50 Prozent und bekommt dazu noch die Weitersurfgarantie mit 1 Mbit/s nach Verbrauch des Inklusivvolumens.

Nur noch für kurze Zeit mit der Weitersurfgarantie

Letzte Chance zu den O2 Free-Tarifen mit Weitersurfgarantie: Free S Free M Telefon Unbegrenzt (alle dt. Netze), EU-Roaming SMS Unbegrenzt (alle dt. Netze), EU-Roaming Daten 1 GB 10 GB Surfen mit 4G (LTE, derzeit 225 Mbit/s) 4G (LTE, derzeit 225 Mbit/s) Drosselung Download 1 Mbit/s, Upload 1 Mbit/s Kosten 8,99 Euro/Monat 14,99 Euro/Monat

Telefónica Deutschland

So gibt es jetzt zum Beispiel 10 GB LTE mit Allnetflats für nur 14,99 Euro im Monat. Bei O2 selbst musste man für ein vergleichbares Angebot bisher rund 30 Euro zahlen.Die Weitersurfgarantie macht die Angebote besonders attraktiv. Netzanbieter O2 hatte vor kurzem seine O2 Free-Tarife komplett überarbeitet . Ein Nachteil für die neuen Flatrates, die ab sofort bei O2 vermarktet werden: Das Unternehmen streicht dabei seine sogenannte Weiter­surf­garantie. Mit der war es Kunden bisher möglich, nach Erreichen des vereinbarten In­klu­siv­vo­lu­mens mit bis zu 1 Mbit/s oder 1000 Kbit/s weiter zu surfen - die neuen Tarife werden dagegen auf gerade einmal 32 Kbit/s gedrosselt.Für viele Onlinedienste bedeuten 32 Kbit/s in der Praxis allerdings, dass man sie im Grunde nicht mehr verwenden kann. Bei der Weitersurfgarantie bleibt man jedoch mobil wirklich surf­fähig, kann Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube, Netflix und Co. weiterhin verwenden. In der Praxis bemerkt man diese Drosselung häufig gar nicht.Die beiden Aktionen mit den Tarifen Free S mit 1 GB Datenvolumen und Free M mit 10 GB Datenvolumen von Mobilcom Debitel bieten jetzt noch für kurze Zeit die Tarife inklusive der Weitersurfgarantie.Dazu wurde auch noch der monatliche Preis halbiert. Den einmaligen Anschlusspreis kann man sich zudem zurück­holen. Beide Angebote bieten Allnet­flats zum Telefonieren und für SMS, EU-Roaming und eine maximale Download­ge­schwind­igkeit von 225 Mbit/s an. Die Dros­se­lung auf maximal 1 Mbit/s tritt bei Erreichen der vereinbarten Pakete von 1 beziehungs­weise 10 GB ein. Die einmalige Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro kann man sich zurückholen, wenn man Debitel eine Werbeeinwilligung per SMS sendet. Näheres dazu findet man beim Anbieter während des Bestell­prozesses.