Google senkt die Preise: Fünf Stadia-Spiele sind ab sofort günstiger

Nicht nur, dass Google weitere Gratis-Spiele für die Spiele-Streaming-Plattform Stadia offiziell bestätigt, auch die Preise für ausgewählte Titel sinken. Nach langer Abwesenheit der Stadia Pro-Angebote erhalten Nutzer ab sofort fünf Spiele sowie Inhalte deutlich günstiger.

Kaufen oder warten, das ist hier die Frage

Google Stadia

Über Googles Preispolitik in Hinsicht auf Stadia-Spiele wird in der noch überschaubaren Com­mu­ni­ty heiß diskutiert. Ältere Games wie Assassin's Creed Odyssey oder Red Dead Re­demp­tion 2 gehen im Store der Cloud-Gaming-Plattform zur Konsolen-UVP über die virtuelle La­den­theke. Abhilfe schaffen dabei nur die Stadia Pro-Angebote, welche Nutzern des pas­sen­den Abonnements für 10 Euro pro Monat vergünstigt zur Verfügung stehen. Mehrere Wochen wurden die Stadia-Deals pausiert, jetzt kehren sie mit fünf rabattierten Spielen sowie Zusatzinhalten zurück.Ab sofort gewährt Google Stadia einen Preisnachlass auf die Titel Just Dance 2020, Mortal Kombat 11 und Trials Rising. Hinzu kommen die Premium- und Digital Gold-Editionen der Spiele sowie ein Mortal Kombat 11 Add-On mit neuen, herunterladbaren Charakteren. Vor allem Trials Rising könnte in seiner Standard-Version für 10 Euro einen Titel darstellen, der von vielen Neukunden zum Ausprobieren des Spiele-Streaming-Service genutzt werden kann. Sollte das Spiel dann zukünftig kostenlos als Stadia Pro-Inhalt platziert werden, wäre der finanzielle Verlust nicht allzu hoch.Die Kaufbereitschaft hält sich bei Stadia-Abon­nen­ten derzeit in Grenzen, da man stets damit rechnen muss, dass die teuren Inhalte in den kommenden Wochen unerwartet als Gratis-Spiel zur Verfügung stehen könnten. Über die letzten zwei Monate nahm Google neben den kostenlosen "Launch-Titeln" Destiny 2 und Samurai Shodown vier weitere Spiele in das Pro-Abo auf, womit die Rufe nach einer Rück­er­stat­tung von Vorab-Käufern lauter wurden. Ab Februar werden die beiden Games Gylt und Metro Exodus kostenlos angeboten, die bisher mit 70 Euro zu Buche geschlagen haben.