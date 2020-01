Google Stadia: Neue Gratis-Spiele für Februar 2020 durchgesickert

Ab Februar können Nutzer der Spiele-Streaming-Plattform Google Stadia mit zwei neuen Gratis-Spielen rechnen. Als Pro-Abonnent erhält man im kommenden Monat Zugriff auf den derzeit einzigen, zeitweiligen Exklusiv­titel Gylt und den bekannten Ego-Shooter Metro Exodus.

Gylt und Metro Exodus im Stadia Pro-Abo kostenlos

Google

Erst vor zwei Wochen gab Google bekannt, in diesem Jahr über 120 Spiele für Stadia zu veröffentlichen. Davon sollen im ersten Halbjahr mindestens zehn Titel exklusiv für den noch jungen Cloud-Gaming-Service bereitstehen. Wie lange die Exklusivität dieser Spiele anhält, ist noch nicht bekannt. Dass es sich um mehrere Monate handeln könnte, zeigt der aktuelle Tequila Works-Titel Gylt, der seit dem Launch von Stadia am 19. November 2019 allein auf weiter Flur zu sein scheint und bisher mit 29,99 Euro zu Buche schlug.Im Februar soll sich das nun ändern. Stadia stellt Gylt für seine Pro-Abonnenten kostenlos zur Verfügung, von denen sich die meisten noch in der Gratis-Probephase befinden dürften. Parallel dazu werden Stadia Pro-Spieler Zugriff auf den First-Person-Shooter Metro Exodus erhalten, der bereits vor knapp einem Jahr für Plattformen wie den Windows-PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienen ist. Für die Standard-Edition werden aktuell noch 39,99 Euro fällig, womit der Mehrwert von Stadia Pro im kommenden Monat um etwa 70 Euro steigt.Zusätzlich berichtet 9to5Google darüber, dass die beiden Spiele Samurai Shodown und Rise of the Tomb Raider in wenigen Tagen ihren Gratis-Pro-Status verlieren und somit nicht mehr Teil des kostenpflichtigen Abos sein werden. Stadia-Spieler, welche die Titel bereits freigeschaltet haben, können jedoch auch weiterhin auf die Games zugreifen. Mit Spannung wird zudem der kostenlose Stadia Base-Tarif erwartet, der das Spiele-Streaming in einer 1080p-Auf­lö­sung bei bis zu 60 FPS ermöglicht. Ebenso soll Stadia auf mehr Android-Smartphones verfügbar sein, als nur auf den Google Pixel-Modellen.Zu den weiteren geplanten Neuerungen in diesem Jahr gehört die Möglichkeit des 4K-UHD-Gamings im Chrome-Browser , erweiterte Funktionen für den Google Assistant (Sprach­as­sis­tent) und die durchgehend kabellose Nutzung des mitgelieferten Stadia Wireless-Controllers.