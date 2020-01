WeLeakInfo.com: Domain beschlagnahmt, Daten-Verkauf gestoppt

In einer gemeinsamen Aktion haben unter anderem FBI, LKA und NCA weleakinfo.com beschlagnahmt. Auf der Webseite wurden Nutzerdaten und Account-Logins aus verschiedenen Daten-Leaks zum Kauf angeboten.

Riesen-Datensätze

Gemeinsame Aktion

Die Beschlagnahme ist Teil einer Ermittlung gegen die Hintermänner von weleakinfo.com , die beschuldigt werden, im großen Stil Zugang zu persönlichen Informationen und Konto-Logins zu verkaufen. Die Daten stammen dabei laut den ersten Erkenntnissen sowohl aus aktiven Hacker-Zugriffen wie aus durch Unachtsamkeit frei zugänglichen Datenbanken. Den Betreibern der Webseite wird vorgeworfen, sich mit den teils illegal erlangen Datensätzen zu bereichern, und die Daten weiter zu geben. Zudem wird geprüft, inwiefern sie selbst mit dem Einholen der Daten zu tun haben.Insgesamt soll es sich um einen Datenfundus aus über 10.000 Datenverstößen mit über 12 Milliarden indizierten Datensätze handeln. weleakinfo.com bat ihren Nutzern dafür eine Suchmaschine an, für die bezahlt werden musste: Die Website verkaufte Abonnements, so dass jeder Benutzer auf die Ergebnisse dieser Datenverletzungen zugreifen konnte, wobei die Abonnements unbegrenzte Such- und Zugriffsmöglichkeiten während der Abonnementlaufzeit (ein Tag, eine Woche, ein Monat oder drei Monate) anboten.Darunter sind Informationen wie Namen, E-Mail-Adressen, Benutzernamen, Telefonnummern und Passwörter für Online-Konten.Die Beschlagnahme erfolgte in einer gemein­samen Aktion, in der das FBI, die US-Staats­anwalt­schaft des District of Columbia und die Abteilung für Computer­krimi­nalität und geistiges Eigentum des Justiz­minister­iums zusammen mit inter­nationalen Straf­verfolgungs­behörden, ein­schließlich der National Crime Agency des Vereinigten Königreichs, des nationalen Polizei­korps der Niederlande, des deutschen Bundes­kriminal­amts und der Polizei Nord­irlands durch­geführt hat.