Oscar-Screener: Noch nie gab es mehr Film-Leaks in so kurzer Zeit

Die Tage und Wochen vor der Verleihung der Academy Awards sind tra­di­tio­nell auch die wichtigste Saison für Film-Leaker. Auch dieses Jahr sind zahl­reiche Filme illegal kopiert uns ins Netz gestellt worden, allen voran der Golden Globes-Abräumer 1917.

Rekordverdächtige Screener-Leaks

Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Filmindustrie und den Piraterie-Szenegruppen schien die Hollywood-Studios ein gutes Ende zu nehmen: Denn im Vorjahr gab es vor der Ver­lei­hung der Academy Awards praktisch keine signifikanten Leaks noch unveröffentlichter oder brandneuer Streifen.Doch dieses Jahr sieht es wieder ganz anders aus, denn es gibt so viele Oscar-Filme wie sel­ten zuvor. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um per Kamera im Kino abgefilmte Filme oder Rips von bereits verkauften Blu-rays oder DVDs, sondern um die so genannten Scree­ner. Das sind jene Kopien, die die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Scien­ces bekommen, da sie schließlich die Oscars vergeben und für die Filme abstimmen.Das ist auch eine Notwendigkeit, denn die Jury-Mit­glieder können nicht alle Streifen im Kino se­hen, auch weil manche nicht regulär gezeigt wer­den bzw. noch gar nicht veröffentlicht wor­den sind. Und bei 5500 Mitgliedern der Aka­de­mie (und ihrem Umfeld) kommt es vor, dass je­mand seinen Screener ins Netz stellt. Da­bei ver­sucht die Academy zwar alles, um das auch tech­nisch zu verhindern, dennoch gelingt es den Szenegruppen, an die Filme zu kommen, oh­ne dass die Identität der Quelle he­raus­kommt.Dieses Jahr ist ohnehin ein Rekordjahr für Screener, wie TorrentFreak berichtet: Denn ak­tu­ell sind innerhalb von 24 Stunden gleich sechs neue Leaks aufgetaucht, darunter 1917, da­mit liegt die Gesamtzahl der illegal durchgesickerten Screener bei mittlerweile 16. Das File­sharing-Blog schreibt, dass es so etwas noch nie gegeben hat, da Größenordnung und Zeit­raum in dieser Form bisher einmalig sind.