GTA 6: Spieler wollen Hinweis auf Release-Datum gefunden haben

Wenn es um GTA 6 geht, kocht die Gerüchteküche heiß. Spieler ver­mu­ten, dass Rockstar Games im neuen Grand Theft Auto Online-DLC wei­te­re Hin­weise auf den Release versteckt hat. Nun spekulieren Fans des Open-World-Shooters über deren Bedeutung und die Spielwelt.

Trailer-Ankündigung im Mai oder Oktober, Spielwelt in Vice City?

Fanart

Bereits Anfang Dezember erkannten Anhänger der beliebten Shooter-Reihe eine Anspielung auf Schauplätze in Südamerika, die aus dem Trailer des kürzlich veröffentlichten GTA Online-DLC " The Diamond Casino Heist " hervorgehen soll. Nun gehen die Theorien rund um den Re­lease oder eine Ankündigung des lang erwarteten GTA 6 in eine neue Runde. Seit wenigen Ta­gen kursiert auf Reddit ein Screenshot aus dem Heist-Inhalt, in dem Spieler zwei wich­ti­ge "Easter Eggs" gefunden haben wollen.Zum einen soll sich hinter dem geteilten Wort "Service" ein Hinweis auf die Stadt Vice City (Miami) verstecken, zum anderen hinter der Zimmernummer "510" ein wichtiges Datum. Vor al­lem bei letzterem wird derzeit über die Schreibweise und den passenden Anlass diskutiert. Soll­ten sich die Gerüchte tatsächlich bewahrheiten, erwarten die Fans eine Ankündigung von Grand Theft Auto 6 entweder am 5. Oktober 2020 oder bereits am 10. Mai 2020, je nachdem ob man sich an der europäischen oder amerikanischen Datum-Schreibweise orientiert.Es ist unwahrscheinlich, dass GTA 6 im Mai oder Oktober des nächsten Jahres erscheinen wird, die Spieler rechnen jedoch mit einer Be­kannt­ga­be des Release-Datums und einem of­fi­ziel­len Trai­ler zum Spiel. Ein Groß­teil der dis­ku­tie­ren­den An­hän­ger ten­diert dabei zu einer Prä­sen­ta­tion ers­ter of­fi­ziel­ler In­for­ma­tio­nen sei­tens Rock­star Games im Herbst 2020. Die­ser Zeit­raum solle sich mit den frü­he­ren Trai­ler-Laun­ches der aktuell er­hält­li­chen Ti­tel GTA 5 und Red Dead Re­demp­tion 2 (RDR2) de­cken. Ob man hier ei­nem Hin­weis auf der Spur ist?Die Mitarbeiter von Rockstar Games halten sich bis heute zurück und verlieren nur selten ein Wort über das kommende Open-World-Spiel GTA 6. Wie üblich kann man zwar davon aus­ge­hen, dass die Ent­wick­lun­gen bereits auf Hoch­tou­ren laufen, eine offizielle An­kün­di­gung oder Be­stä­ti­gung der Gerüchte steht aber wei­ter­hin aus.