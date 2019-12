Kaspersky Security Cloud Free löst Free Antivirus-Anwendung ab

Der Software-Entwickler Kaspersky bietet seine bisherige kostenlose Sicherheitslösung Kaspersky Free Antivirus nicht länger an. Das Unter­nehmen hat die Anwendung weiterentwickelt und verweist Interessenten jetzt auf Security Cloud Free

Wenn Sie versuchen, #Kaspersky Free Antivirus herunterzuladen, erhalten Sie stattdessen Kaspersky Security Cloud Free. Warum das so ist, erklären wir Ihnen in diesem Beitrag: https://t.co/tAux88iUgS #ITSecurity pic.twitter.com/CH0iCTt496 — Kaspersky DACH (@Kaspersky_DACH) December 27, 2019

Verbessert und erweitert

Das Thema wurde jetzt von Günter Born aufgegriffen . In seinem Blog geht er darauf ein, dass Kaspersky mit dieser Änderung viele Nutzer verwirrte. Denn groß vorab angekündigt hat Kaspersky diesen Schritt nicht, man hat direkt Fakten geschaffen. Kaspersky Free Antivirus ist von der Unternehmensseite aus den Downloads entfernt worden und kann nun nur noch über Dritte bezogen werden. WinFuture hat Free Antivirus auch im Downloadcenter (Download ist am Ende dieses Beitrags ebenfalls zu finden). Kaspersky unterstützt die Anwendungen aber weiterhin. Wer also mit den Leistungen und Funktionen zufrieden war, kann sich das Programm weiterhin bei uns herunterladen.Und obwohl Kaspersky Free Antivirus nicht mehr offiziell verfügbar ist, funktioniert es weiterhin. Kaspersky hat mitgeteilt, dass man nicht plant, die Unterstützung des Programms jetzt zeitnah einzustellen.Kaspersky selbst ist nach dem vielen, teils auch sehr negativem Feedback auf die Entscheidung, Nutzer nun auf die neue Security Cloud Free-Software zu verweisen und Free Antivirus nicht weiter anzubieten, bereits im Oktober in einem Blogbeitrag eingegangen und hat das nun noch einmal über Twitter wiederholt."Jedes Produkt muss weiterentwickelt werden, um den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden; auch unsere kostenlose AV-Lösung. Durch eben diese Entwicklung war Kaspersky Free Antivirus aller­dings plötzlich kein bloßes Anti­viren­pro­gramm mehr - und genau aus diesem Grund haben wir damit aufgehört, unser Produkt als solches zu bezeichnen. Wir sind der Meinung, dass der neue Name unserer Lösung viel passender ist als zuvor, da sie sich aus funktion­aler Sicht deutlich näher an unserer voll­wertigen Flaggschiff-Kaspersky-Security-Cloud orientiert als an einer einfachen Basis-Sicher­heits­lösung", heißt es dazu.Das neue Kaspersky Security Cloud ist dabei nicht nur für Windows, sondern auch für andere Plattformen wie Android und iOS verfügbar.