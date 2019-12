Kaspersky Security Cloud Free - Antiviren-Sicherheitslösung

Umfangreicher Schutz

Kaspersky Security Cloud Free ist die neue kostenlose Sicherheitslösung des russischen An­ti­vi­ren-Spezialisten. Die Anwendung ist eine Weiterentwicklung von Kaspersky Free An­ti­vi­rus und liegt aktuell als Security Cloud Free in Version 20 vor.Sie bietet in der Basis-Version bereits einen um­fang­rei­chen Schutz vor Malware: In der kos­ten­lo­sen Variante von Security Cloud schützt die An­wend­ung vor Viren, Würmern, Trojanern, Mal­ware, Ransom­ware und anderen versteckten Gefahren. Es gibt weitere Funk­tionen in der Personal- und Family Cloud-Variante . Und eben da ist der große Unter­schied zum alten Free Antivirus - es gibt weitere Sicher­heits­tools, die nichts mit direkten Be­droh­ungen durch Schad­software zu tun haben.Security Cloud Free ist laut Entwickler eine "fort­schritt­lichere Multi­platt­form-Lösung mit einem breiten Funktions­spektrum": Die Anwend­ung steht nicht nur für Windows zur Ver­fügung, sondern wird von Kaspersky auch für den Mac, für iOS und Android angeboten.Einige der Funk­tionen wie der adaptive Schutz sind aller­dings kosten­pflichtig. Dafür benötigt man ein Abo­nnement, welches derzeit ab 69,95 Euro im Jahr direkt vom Entwickler zu haben ist. Das Abo gilt dann für drei Geräte für zwölf Monate und kann noch auf weitere Geräte oder für eine längere Dauer mit Preis­vorteil ge­bucht werden. Man benötigt auf jeden Fall ein My Kaspersky-Konto, welches kosten­los ist.Mit Security Cloud Free kann man aber als Neu­kunde die Premium Services ein­malig für 30 Tage lang kostenlos testen. Dazu gehören neben dem Viren- und Ransom­ware-Schutz, weitere hilfreiche Anwend­ungen wie zum Bei­spiel eine Pass­wort­ver­waltung, Heim­netz­werk-Über­wach­ung, ein VPN sowie Kinder­sicher­ungs­tools (nur in der Familien-Edition). Außerdem WLAN-Schutz für zu Hause, Tools für Daten­schutz, sowie zur Er­kennung von Daten­lecks mit ent­sprech­enden Warn­ungen und Tipps.Kaspersky selbst bietet Free Antivirus nicht mehr zum Download an, sondern nur noch Security Cloud Free. Wer weiterhin Free Anti­virus verwenden möchte, kann die Soft­ware imfinden.