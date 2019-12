TV-Streaming Joyn Plus: Jetzt 3 Monate für je nur 3,99 Euro sichern

Der TV-Streaming-Anbieter Joyn hat für sein frisch gestartetes kosten­­pflichtiges Abonnement-Paket ein interessantes Angebot aufgelegt. Ab sofort bekommt man den Dienst 3 Monate für 3,99 Euro monatlich. Der reguläre Preis liegt bei 6,99 Euro. Die Aktion gilt nur für kurze Zeit.

Streaming in HD-Qualität

Jetzt nur 3,99 statt 6,99 Euro im Monat

Joyn ist sicherlich noch nicht bei vielen TV-Fans bekannt. Die ProSiebenSat.1-Gruppe betreibt unter dem Namen seit geraumer Zeit einen TV-Streaming-Dienst. Dabei gibt es ein kostenloses Basis-Angebot und ein kostenpflichtiges Abonnement, welches man auf monatlicher Basis nutzen kann. Das Bezahl-Abo Joyn Plus bietet neben Live-TV den Zugriff auf verschiedene Mediatheken und einige Serien, die als "Exklusives" oder "Originals" gekennzeichnet sind. Dazu gehören zum Beispiel die deutschen Produktionen "Jerks", "Frau Jordan stellt gleich", oder "Check Check". In der Mediathek warten aktuelle Blockbuster sowie Kino-Hits der vergangenen Jahre und komplette Serien wie zum Beispiel Grey's Anatomy, The Walking Dead, die Neuauflage von MacGyver oder auch die Peanuts.Zusätzlicher Vorteil von Joyn Plus gegenüber dem kostenlosen Angebot: Das Bezahl-Abo bietet Streaming in HD-Qualität, über 60 Sender beim Live-TV inklusive einiger Pay-TV-Sender wie Discovery Channel, Eurosport 2 und ProSieben Fun. Neue Inhalte kommen stets noch neu hinzu.Das Ganze lässt sich auf Smartphones, Tablets, Desktop-PC und Smart-TVs nutzen. Joyn bietet entsprechende Apps für die Plattformen, beziehungsweise eine Web-App. Eine Registrierung ist für das Basis-Angebot nicht nötig.Joyn Plus kostet regulär 6,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Wer es ausprobieren möchte bekommt den ersten Monat immer kostenlos. Bis Ende des Jahres kann man dazu für nur 3,99 Euro pro Monat einsteigen. Der Sonderpreis gilt für drei Monate, danach steigt der Preis für das Abo auf 6,99 Euro, alternativ kann man auch vorab kündigen.