1 Jahr TV-Streaming: Das plant Joyn Plus in den kommenden Wochen

Vor einem Jahr ist Joyn als neuer TV-Streamingdienst in Deutschland gestartet. Nun gibt es eine Reihe von neuen Plänen für das Streaming-Angebot der ProSiebenSat.1-Gruppe. Dazu gehört eine neue exklusive Serie mit Moritz Bleibtreu.

Neue Funktionen geplant

Zudem plant Joyn weitere Apps für LG- und Samsung-Fernseher. Das hat das Untrenehmen zur Feier des einjährigen Bestehens bekannt gegeben. Seit dem Start hat sich dabei viel beim Angebot getan, mittlerweile sind es zum Beispiel über 40.000 Filme und Serien, die für Plus-Abonnenten zur Verfügung stehen, dazu kommen 60 Live-Sender und 6 Pay-TV-Angebote. In Kürze soll es bei den Inhalten wieder Zuwachs geben.Unter anderem ist geplant, die Serie "Blackout" in Zusammenarbeit mit W&B Television und SAT.1 nach dem gleichnamigen Bestseller von Marc Elsberg zu drehen. Als Hauptdarsteller konnte Moritz Bleibtreu für die sechsteilige Thriller-Serie gewonnen werden. Die Dreh­arbeiten starten im Frühherbst 2020. "Blackout" soll aber nicht die einzige neue Serie sein, zu der noch in diesem Jahr die Arbeiten beginnen. Joyn-Plus- Abonnenten können schon einmal gespannt sein.Neben neuen Inhalten arbeitet das Joyn-Team jetzt vorrangig an neuen Funktionen. So sollen in Kürze personalisierte Empfehlungen starten, mit denen Nutzer je nach ihrem bisherigen TV-Konsum passende neue Vorschläge aus der Mediathek erhalten. Aktuell gibt es nur kura­tierte Vorschläge, aber keine personal­isierten. Die Joyn-Roadmap hat aber auch noch ganz andere Dinge auf der Liste. Nach dem erfolg­reichen Start in Deutschland plant Joyn derzeit auch den Start in Österreich. Man stehe quasi schon in den Startlöchern, ließ das Unter­nehmen wissen - nannte aber noch keinen konkreten Termin. Joyn Plus kostet regulär 6,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Wer es ausprobieren möchte bekommt den ersten Monat kostenlos.