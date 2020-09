TV-Streaming-Plattform Joyn startet eigene App für die PS4

Der TV-Streaming-Anbieter Joyn stellt ab sofort auch eine eigene App für die PlayStation 4 zur Verfügung. Damit wächst das Angebot von Joyn jetzt nicht nur mit neuen Live-Sendern und Mediatheken-Inhalten, sondern auch für neue Plattformen.

PS4-Nutzer können dank der Partnerschaft von Joyn und Sony Interactive Entertainment nun direkt über eine eigene App auf der Konsole das Angebot des TV-Steamers nutzen. Laut Joyn hatte sich viele Nutzer mit entsprechenden Wünschen in der Community zu Wort gemeldet, sodass das Unternehmen die Entwicklung einer PS4-App gestartet hat. Nun ist es soweit und die App kann ab sofort geladen werden. Man kann sie mit dem Gratis-Angebot oder dem Joyn Plus-Abonnement nutzen. Wer das Plus-Abo hat, kann zudem auf ein großes Archiv mit exklusiven Serieninhalten und Joyn Originals zugreifen.Das Ganze lässt sich auf Smartphones, Tablets, Desktop-PC und Smart-TVs nutzen. Joyn bietet entsprechende Apps für Plattformen darunter auch für Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV, und TV-Apps für Samsung, LG und Panasonic, sowie eine Web-App. Eine Registrierung ist für das Basis-Angebot nicht nötig. Das Grundangebot ist zudem kostenlos und bietet die Option, 60 TV-Sender und eine große Mediathek anzusehen.Zusätzlicher Vorteil von Joyn Plus gegenüber dem kostenlosen Angebot: Das Bezahl-Abonnement bietet über 65 Live-TV-Sender in HD-Qualität, derzeit sechs Pay-TV-Sender wie Discovery Channel, Eurosport 2 und ProSieben Fun. Bei Joyn Plus gibt es zudem exklusive Serien. Neue Inhalte kommen regelmäßig hinzu. Joyn Plus kostet regulär 6,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Wer den Dienst noch nicht ausprobiert hat, bekommt den ersten Monat kostenlos.