TV-Streamingdienst Joyn startet im Juli drei neue exklusive Serien

Der TV-Streamingdienst Joyn hat für den Juli ein paar neue Serien und exklusive Premieren geplant. Dabei ist unter anderem eine Miniserie nach einem Roman von Agatha Christie und die Berliner Dance-Battle-Serie "Crews & Gangs".

"Crews & Gangs"

"They Were Ten"

The Collapse"

"Nancy Drew"

"Crews & Gangs" ist dabei bereits in der Premiere am 25. Juni gelaufen und wird nun exklusiv auf Joyn Plus zu sehen sein. Die Serie spielt in Berlin und erzählt die Geschichte von Anicia und Kian. Anicia, genannt Ani, ist rhythmische Sportgymnastin, Einer-Schülerin und träumt davon, Deutschland bei den nächsten Olympischen Spielen zu vertreten. Doch sie fliegt von ihrem Internat und landet schließlich bei ihrem Vater Jan, der in einer Wohnung am Kottbusser Tor lebt. Dort tritt sie dann den Anführer der Dance-Crew "Ghetto Kings" namens Kian. Die Serie ist ein Versuch, mehr den lokalen Fokus zu setzen und hat viele Vorschusslorbeeren bekommen.Ebenfalls neu bei Joyn Plus startet "They Were Ten", eine Miniserie nach Agatha Christies meist verkauftem Roman. Zehn Personen werden dabei auf eine einsame tropische Insel in ein Luxushotel eingeladen. Schnell merken sie, dass sie in eine Falle gelockt wurden. Die Antwort liegt in ihrer Vergangenheit: Alle zehn Personen haben Morde begangen, die jeder von ihnen zu verbergen versuchte. Start ist am 16. Juli.Ebenfalls ab dem 16. Juli wird die erste Staffel des Dramas "The Collapse" auf Joyn zu sehen sein. In "The Collapse" geht es darum, wie eine schwere Katastrophe unser System erschüttert und die moderne Gesellschaft an den Rand der Existenz bringt.Ende Juli start dann mit "Nancy Drew" die erste Staffel einer neuen Mystery-Drama-Serie auf Joyn Plus.Hauptrolle spielt die Amateur-Detektivin Nancy Drew, die zu einer Mordverdächtigen wird und nun versuchen muss, den wahren Täter zu finden.Neben diesen exklusiven Neustarts wird es auch Neuzugänge geben, die bereits bei anderen Streaminganbietern gelaufen waren, jetzt aber auch bei Joyn Plus verfügbar sein werden. Dazu gehört "The Good Wife", "The Good Fight" und "Under The Dome". Joyn Plus kostet regulär 6,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Wer es ausprobieren möchte bekommt den ersten Monat kostenlos.