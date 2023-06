Cybertruck: Dokumente zeigen, dass Tesla Riesenprobleme hatte

Der Cybertruck ist das ambitionierteste Fahrzeug von Tesla . Das bedeutet aber auch, dass der Elektroautobauer zahlreiche Probleme lösen muss, mit denen man nicht gerechnet hat. Das ist bzw. wäre zwar bei jedem Unternehmen so, doch offenbar ist das Ausmaß hier gewaltig.

Cybertruck: Probleme mit Bremsen, Dichtung und Federung

Zusammenfassung Tesla stellte den Cybertruck 2019 vor.

Probleme wie übermäßiger Pedalweg, Inkonsistenz beim Anhalten und mehr.

Tesla versucht, die Probleme nachhaltig in den Griff zu bekommen.

Produktion soll dieses Jahr anlaufen; Qualität wird sich erst zeigen.

Tesla hat seinen Cybertruck im Herbst 2019 vorgestellt und ursprünglich war geplant, dass die Produktion des futuristischen Pickups Ende 2021 startet. Doch mittlerweile schreiben wir Mitte 2023 und es ist noch immer kein Serienfahrzeug dieser Art vom Band gelaufen. Schon jetzt konnte man annehmen bzw. davon ausgehen, dass es intern nicht so läuft wie es soll, doch nun wird das Ausmaß des Ganzen bekannt.Denn wie Wired unter Berufung auf zuletzt durchgesickerte Tesla-Dokumente berichtet, soll der Cybertruck zahlreiche fundamentale Designmacken haben, zumindest galt das für eine frühere Version des Fahrzeugs. Gemeint ist hier die "Alpha"-Version von Anfang 2022, denn diese hatte große Probleme im Kontext der Bremsen, der Karosserieabdichtung und dem Fahrwerk.Das vielleicht schwerwiegendste Problem des Alpha-Cybertrucks betraf die Bremsen. Denn hier wurden zahlreiche Punkte festgestellt, die man bei einem Auto sicherlich nicht haben will, darunter einen "übermäßigen Pedalweg und inkonsistentes Anhalten" sowie Probleme beim Bremsen in Kurven.Laut Andy Palmer, dem ehemaligen COO von Nissan und CEO von Aston Martin Lagonda, sind Probleme in dieser Phase nichts Ungewöhnliches. Er ist aber erstaunt darüber, wie offen diese niedergeschrieben wurden: "Du würdest den Ingenieuren, die das geschrieben haben, eine ordentliche Abreibung verpassen. So etwas schreibt man normalerweise nicht auf."Ein weiteres Problem war die Abdichtung des Gefährts, das laut Aussagen von Elon Musk in der Lage sein wird bzw. soll, eine Weile zu schwimmen. Der Prototyp musste mühsam per Hand abgedichtet werden und auch für die Produktion konnte man keine (sofortige) Lösung finden: "Es gibt eine Reihe von Bereichen, in denen wir keinen klaren Weg zur Abdichtung haben", heißt es in dem Bericht.Ob bzw. wann Tesla diese Probleme nachhaltig in den Griff bekommen hat, ist nicht bekannt. Die Produktion soll aber dieses Jahr tatsächlich anlaufen, in Massen soll der Cybertruck dann 2024 verfügbar sein. Ob die Qualität dann auch wahrlich zufriedenstellend ist, wird sich erst zeigen müssen.